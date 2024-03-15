عاجل استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي في خان يونس

عاجل استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي في خان يونس
التاريخ
3/15/2024 3:12:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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