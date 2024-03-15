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الانتخابات الرئاسية الروسية.. انتهاء التصويت في مواقع الجيش الروسي داخل البلاد وخارجها

3/15/2024 3:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتهى التصويت المبكر في مواقع وأجهزة الجيش الروسي داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية الثامنة التي انطلقت في البلاد اليوم، وستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري.
وشارك في التصويت العسكريون وذووهم في سوريا وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وغيرها، كما صوت أفراد القوات الجوية والبحرية والبرية في مواقعهم داخل البلاد وخارجها.

في 25 فبراير 2024 بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية واستمر حتى 14 مارس.
كما تخوص المناطق الروسية الجديدة الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى منذ عودتها للوطن الأم روسيا عام 2022.

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