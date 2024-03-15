هل يستغنى النصر السعودي عن ساديو ماني؟

كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي، حقيقة رغبة إدارة النادي في التخلص من النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة النصر السعودي، تدرس جديًا بيع ماني، بسبب المستوى المتواضع الذي قدمه اللاعب مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الملقب بالعالمي، وحتى الآن.



وبحسب موقع "كورة" العربي، ليس صحيحًا ما يشاع حول رغبة النصر في التخلص من ماني، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه عقد وكلا الطرفين ملتزم بالاتفاق الذي تم بينهما.

وأوضح الموقع، أن ربط خروج ماني أو أي لاعب من النصر في الفترة الحالية أمر غير صحيح، وسيكون هناك تقييمًا من الجهاز الفني بعد نهاية الموسم، وسيتم مناقشته مع الرئيس التنفيذي للنادي، وعلى إثر ذلك سيقرر النصر بقاء أي لاعب أو خروجه.

وأتم، إدارة النصر السعودي لم تتحدث مع أي لاعب حتى هذه اللحظة فيما يخص مستقبله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز