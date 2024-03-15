أمطار الشباك تهدي ليفربول رقمًا تاريخيًا

أمطر ليفربول شباك ضيفه سبارتا براغ التشيكي، بعدد كبير من الأهداف، خلال مواجهتهما، مساء أمس الخميس، في إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث أنهى الريدز الشوط الأول متقدمًا 1/4، بعد تسجيل أربعة أهداف في أول 14 دقيقة.

واستغرق لاعبو ليفربول، 13 دقيقة و22 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك سبارتا براغ التشيكي 4 مرات.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن رباعية ليفربول في أول ربع ساعة، هي الأسرع في مباراة بالدوري الأوروبي، بنسخته المستحدثة منذ عام 2009، كما تعتبر رباعية ليفربول هي الأسرع في البطولات الأوروبية الكبرى منذ شهر سبتمبر لعام 1971.

وكان تشيلسي آخر فريق سجل أربعة أهداف خلال 13 دقيقة، ضد جيونيس هاوتشاراج من لوكسمبورج، بكأس الكؤوس الأوروبية.

يذكر أن ليفربول سجل هدفين أيضًا خلال أحداث الشوط الثاني، وانتهت المباراة لصالح أبناء يورغن كلوب بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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