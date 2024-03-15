أمطار الشباك تهدي ليفربول رقمًا تاريخيًا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمطر ليفربول شباك ضيفه سبارتا براغ التشيكي، بعدد كبير من الأهداف، خلال مواجهتهما، مساء أمس الخميس، في إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث أنهى الريدز الشوط الأول متقدمًا 1/4، بعد تسجيل أربعة أهداف في أول 14 دقيقة.
واستغرق لاعبو ليفربول، 13 دقيقة و22 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك سبارتا براغ التشيكي 4 مرات.
وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن رباعية ليفربول في أول ربع ساعة، هي الأسرع في مباراة بالدوري الأوروبي، بنسخته المستحدثة منذ عام 2009، كما تعتبر رباعية ليفربول هي الأسرع في البطولات الأوروبية الكبرى منذ شهر سبتمبر لعام 1971.
وكان تشيلسي آخر فريق سجل أربعة أهداف خلال 13 دقيقة، ضد جيونيس هاوتشاراج من لوكسمبورج، بكأس الكؤوس الأوروبية.
يذكر أن ليفربول سجل هدفين أيضًا خلال أحداث الشوط الثاني، وانتهت المباراة لصالح أبناء يورغن كلوب بستة أهداف مقابل هدف واحد.
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