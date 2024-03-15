5 ملايين زائر للحديقة القرآنية في دبي منذ افتتاحها

تجاوز عدد زوار الحديقة القرآنية في دبي 5 ملايين زائر منذ افتتاحها في عام 2019 وحتى 2024. وشاهد الزوار عبر التقنيات التفاعلية في كهف المعجزات العديد من قصص ومعجزات الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى معاينة جميع النباتات المذكورة في القرآن والسنة، والتعرف على أهميتها وقيمتها العلمية، واعتماد الطب الحديث بشكل كبير عليها في العلاج.

تهدف الحديقة إلى توفير جسور التواصل الفكري والثقافي مع الجاليات والأديان المختلفة وتعزيز التسامح من خلال عرض الإنجازات الثقافية للدين الإسلامي، إذ إن القرآن الكريم يشمل المعجزات الواردة في الديانات السابقة والتي يتم عرضها للزائرين.

وتضم الحديقة القرآنية، التي تقع في منطقة الخوانيج على مساحة 64 هكتاراً، ما يقرب من 12 بستانا وحدائق صغيرة تشمل الحديقة الإسلامية والصحراوية والأندلسية، والبيت الزجاجي، وكهف المعجزات، وبحيرة موسى، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومرافق رياضية، ومتاجر لبيع النباتات والأعشاب، وخدمات تجارية تخدم زوار الحديقة، بالإضافة إلى كل الأشجار التي تم ذكرها في القرآن الكريم، وذلك في تجربة غامرة تجمع بين التاريخ الإسلامي والتكنولوجيا والطبيعة.

وتشهد الحديقة التي تعد أحد معالم دبي الترفيهية والتعليمية والسياحية، العديد من المبادرات الرمضانية خلال الشهر الفضيل منها توزيع وجبات إفطار صائم، وختم القرآن الكريم لبعض العوائل، إضافة إلى زيارات متنوعة من الجاليات الموجودة في دبي، وكذلك من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لـ "المسلمين الجدد"، فضلاً عن زيارة متسابقي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تقام سنوياً خلال شهر رمضان.

وقال أحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات“وام”، إن الحديقة القرآنية هي حديقة تخصصية ضمن 220 حديقة عامة في دبي، وتضم وجهتين هما البيت الزجاجي وكهف المعجزات، بالإضافة إلى نموذج محاكاة طبيعي يحكي معجزة انشقاق البحر في قصة سيدنا موسي عليه السلام.

وأشار إلى احتواء الحديقة على 29 نوعاً من النباتات التي تم ذكرها بالقرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى 7 آلاف شجرة، لافتاً إلى أن الحديقة استضافت أكثر من 5 ملايين زائر منذ أن تم افتتاحها في عام 2019 إلى الآن، منها 1.6 مليون زائر في عام 2023.

ولفت إلى المبادرات العديدة التي تنفذها الحديقة منها استقبال الرحلات المدرسية بهدف توعية الطلاب، والتعاون مع“ الشؤون الإسلامية” في دبي من خلال تجديد المحتوي القرآني والعلمي الموجود بها مثل قصص الأنبياء الموجودة بالكهف والتي تستعرض معجزات سيدنا يونس وعيسى وسليمان وإبراهيم ونوح ويحيى، ومعجزة انشقاق القمر.





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