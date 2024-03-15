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بيع شقة على الخارطة بـ 140 مليون درهم على قناة دبي المائية

3/15/2024 2:15:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة على الخارطة بقيمة 140 مليون درهم في منطقة قناة دبي المائية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن صفقة المبايعة كانت لشقة على المخطط ضمن مشروع كازا كنال التابع لشركة "إيه إتش إس العقارية"، وتبلغ مساحة الشقة 2917 متراً بما يعادل 49 ألف درهم للمتر المربع الواحد.

وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات صباح الجمعة 580 مليون درهم بواقع 205 صفقات.


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