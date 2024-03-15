بيع شقة على الخارطة بـ 140 مليون درهم على قناة دبي المائية

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن صفقة المبايعة كانت لشقة على المخطط ضمن مشروع كازا كنال التابع لشركة "إيه إتش إس العقارية"، وتبلغ مساحة الشقة 2917 متراً بما يعادل 49 ألف درهم للمتر المربع الواحد.

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