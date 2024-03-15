محمد بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن توفير التنشئة السليمة للطفل في قلب رؤيتنا للمستقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن توفير التنشئة السليمة للطفل في قلب رؤيتنا للمستقبل.
وقال سموه في حسابه على منصة إكس "في "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن الاهتمام بالطفل وتوفير كل متطلبات التنشئة السليمة له وحمايته وكفالة حقوقه، تقع في قلب رؤيتنا للمستقبل، لأن طفل اليوم هو حامل الراية غداً، وبناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة".
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