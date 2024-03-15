محمد بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن توفير التنشئة السليمة للطفل في قلب رؤيتنا للمستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن توفير التنشئة السليمة للطفل في قلب رؤيتنا للمستقبل.



وقال سموه في حسابه على منصة إكس "في "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن الاهتمام بالطفل وتوفير كل متطلبات التنشئة السليمة له وحمايته وكفالة حقوقه، تقع في قلب رؤيتنا للمستقبل، لأن طفل اليوم هو حامل الراية غداً، وبناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة".





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