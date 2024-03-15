فتنة القناة 14 وإخوانها على الرئيس أبو مازن وماجد فرج بقلم موفق مطر

MENAFN - Palestine News Network ) اليوم يعيدون الكرة ولكن عبر ( محاولة اغتيال معنوي) تستهدف الأخ ماجد فرجرئيس جهاز المخابرات العامة شخصيا ، لكن الحقيقة أن الرئيس أبو مازن هدف مباشر لهذه العملية ، التي جاءت متزامنة مع تأكيد بنيامين نتنياهو رفض منظومته قيام دولة فلسطينية ، ورفض أي وجود رسمي علني لمؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة ، فمنظومة الاحتلال تسعى لهدم قواعد وركائز مؤسسات دولة فلسطينية رفعت بالكفاح والنضال والعمل والصبر ، ليست بالتدمير المباشر وحسب ، بل بهدم مصداقية المناضل والقائد الوطني الفلسطيني ، وتجريده من اقوى سلاح يمتلكه ، وهو القرار الوطني المستقل ، عبر تشويه متعمد ومبرمج ومخطط سلفا ، واستغلال الفرص لطرحها على غير حقيقتها ، رغم إدراكهم أن المناضل الوطني الفلسطيني ما كان يوما ولن يكون موظفا لدى حكومة المنظومة الصهيونية، وإلا لما اعترف نتنياهو بأن إنشاء سلطة وطنية فلسطينية حسب اتفاق اوسلو كان خطرا على وجود اسرائيل ، فساسة وجنرالات هذه المنظومة يعرفون جيدا أن للشعب الفلسطيني قيادة وطنية مخلصة ، وهي التي تحدد المهمات الوطنية للمناضلين في أي بقعة من ارض الوطن ،ومعيارها في ذلك طهارة ونقاء السجل النضالي ، والولاء المطلق للوطن .

يعرف القاصي والداني بأن الأخ ماجد فرج قائد جهاز ملتزم بعقيدة

المؤسسة الأمنية الفلسطينية أولا ، وببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي ، ومعروف بكفاءة مميزة ، وانجازات الجهاز بقيادته قد عززت أمن الشعب الفلسطيني ، وأكدت ثقة الكثير من دول العالم بالمؤسسة ألأمنية الفلسطينية ، ولا ننسى أنه

استهدف غدرا بعبوة ناسفة كبيرة يوم 13

آذار سنة 2018 مع رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله فور دخوله قطاع غزة ، من معبر بيت حانون حيث يسيطر( مسلحو حماس الانقلابيين ) على قطاع غزة .



لقد تلقفت وسائل اعلام ناطقة بالضاد ، وأخرى ممولة بملايين دولارات جماعة الاخوان المسلمين ، وفرعهم حماس ، ( فتنة ) القناة 14الاسرائيلية ، التي نشرت خبرا ، حول المناضل القائد الأخ ماجد فرج ( ابو بشار ) رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ، وتبعتها بتحليلات مسمومة مدفوعة الأجر! مستهدفة الصورة الحقيقية لشخصية المناضل الوطني الفلسطيني سواء كان على رأس الهرم السياسي والتنظيمي أو في أي موقع مسئولية ، مستغلة حساسية مسار الواقع الفلسطيني

، أما الهدف المبتغى فهو دفع المواطن الفلسطيني ، للكفر بمبدأ الالتزام الوطني ، ورؤية كل ما يتعلق بالنضال والوطن والقضايا العادلة على أنها مجرد سراب ، وأن شخصية المناضل الوطني لا وجود لها ، أو في الحد الأدنى ايصال المواطن الفلسطيني الى واقع معقد جدا ، حيث لا يقدر على التمييز بين المناضل الذي يعمل وفيا لقسم الاخلاص لفلسطين ، والعمل على تحرير شعبها وأرضها ، وبين

من اقسم بالولاء لجماعة لا تقر ولا تعترف بالوطن ، ولا يرى رؤوسها أرض الوطن فلسطين أكثر من حجم " عود مسواك " كما قال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار ! فهؤلاء اعضاء في جماعة انشئت اصلا لخدمة ( المشروع الاستعماري الدولي – الصهيوني ) ، وان جماعتهم ( الاخوانية ) مجرد شركة بإدارة تنفيذية ، يُشحَن موظفها ( الفرد في الجماعة )

بطاقة طاعة عمياء بلا حدود ! حتى لو كان الهلاك مصيره ، لذا ليس مستغربا اسقاط شياطينهم الساكنة في ادمغتهم وقلوبهم ونفوسهم ، وما فيهم من( رذيلة التبعية ) للأجنبي على غيرهم ، أما حملتهم على الأخ المناضل ماجد فرج ( ابو بشار ) فهي ليست جديدة ، فكل مناضل وطني فلسطيني ، خالفهم الرأي والموقف ، والمنهج ، وكشف عورة جماعتهم وارتباطاتها

مع دول وقوى خارجية ، كان ومازال هدفا ، يسلطون دعايتهم القذرة عليه ، مثل اصطناع التهم بالخيانة والفساد وغيرها الكثير.

المناضل الوطني الفلسطيني يوظف عقله وروحه وكل ما يملك لخدمة الشعب ، ويعمل وفق منهج حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ، ملتزما بمبادئها وبرنامجها السياسي ، منتصرا للأهداف والثوابت الوطنية ، فإن كانت منظومة الصهيونية الدينية قد وجدت وأوجدت موظفين على رأس قيادة حماس يعملون لصالحها ، فهذا لن يجدوه أبدا في أي مستوى من قيادة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ..حتى لو غبوا مياه البحر الميت .