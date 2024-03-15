الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها تجمعا للمواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.
وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الصحفيين
جثامين عدد من الشهداء في مكان المجزرة، بينهم أطفال.
وجرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مجمع الشفاء الطبي.
وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 14 شهيدا، بالإضافة إلى 150 جريح على الأقل.
وبينما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، تقوم باستهداف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.
وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.
وفي 29 شباط/فبراير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من "دوار النابلسي"، بعد أن استهدفت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 مواطنا على الأقل وإصابة 800 آخرين.
ورغم الإدانة الأممية والدولية الواسعة لمجزرة "شارع الرشيد"، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 31341، والمصابين إلى 73134، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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