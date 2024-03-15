فرنسا .. يقتل زوجته من أجل حبيبة وهمية عبر الإنترنت

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية أن شابا ثلاثينياً اعترف بقتل زوجته في نهاية الماضي لتحويل علاقة كان يقيمها مع حبيبة عبر الإنترنت "واقعاً ملموساً"، لكن تبيّن أنها علاقة وهميّة وجزء من عملية احتيال حُدد مركزها في ساحل العاج.

وفي 28 يناير، عُثر على جثة الضحية المولودة عام 1995، وعليها "آثار إصابات في الجذع"، في منزلها في بوسان في شمال فرنسا، بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام المحلي.

وكان شريكها الذي أبلغ الدرك، قد قال في البداية إنه عثر على جثة شريكته لدى عودته من المخبز، وطرح فرضية مقتلها خلال محاولة سرقة "نظرا لاختفاء حصّالة نقود" في المنزل، على ما أوضح المدعي العام غيريك لو براس في بيان.

لكنّ التحقيق استبعد هذه الفرضية وأثبت أن الرجل "أقام علاقة عاطفية عبر الإنترنت" مع شخص لم يكن يعرف هويته الحقيقية، بحسب المدعي العام.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" التي كشفت عن الوقائع، فقد قدّم هذا الشخص نفسه على فيسبوك تحت الملف الشخصي "بياتريس لورو، تاجرة في بريست".

وكانت هذه العشيقة في الواقع شخصية وهمية ابتكرها محتال عاطفي، على ما ورد في البيان الصادر عن النيابة العامة، مضيفاً أن المتهم دفع 2200 يورو لهذا المحتال "الموجود وفقاً للتحقيقات الأولى في ساحل العاج".

وأحيل المشتبه به إلى المحكمة الأربعاء لتوجيه الاتهام إليه، واعترف بأنه تعمّد قتل شريكته على أمل تحويل هذه العلاقة الافتراضية "واقعاً ملموساً"، على ما جاء في بيان للنيابة العامة.

وتقضي امرأة كل ثلاثة أيام في المعدل في جرائم قتل في فرنسا، حيث أحصت وزارة العدل 94 جريمة قتل نساء عام 2023.



