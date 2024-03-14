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المبعوث الأممي إلى اليمن يحث الأطراف اليمنية على ضبط النفس للحفاظ على عملية السلام

3/14/2024 11:30:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 3 (كونا) -- حث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس الأطراف المعنية في اليمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد من أجل حماية التقدم المحرز في عملية السلام في اليمن.
وقال غروندبرغ في إحاطة أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن إنه "في خضم الاضطراب الإقليمي لا يزال عمله يسترشد بالأولويات التي حددها اليمنيون للبلاد" مؤكدا أن تركيزه يظل منصبا على بلوغ إيقاف لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية.
وجدد نداء الأمين العام لتجنب تفاقم آثار النزاع في غزة وخطر امتداده إلى المنطقة وضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
وأشار غروندبرغ إلى أنه "على الرغم من جهودنا في حماية عملية السلام من التأثيرات الإقليمية منذ الحرب في غزة إلا أن الحقيقة هي أنما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة".
وحذر المبعوث الأممي من ارتفاع وتيرة التصعيد الذي يزيد من حجم التحديات أمام جهود الوساطة في اليمن مؤكدا أهمية استمرار التركيز على الأهداف طويلة المدى التي يسعى لتحقيقها في اليمن.
وحول الداخل اليمني ذكر هانس غروندبرغ أن العديد من اليمنيين الذين تحدث إليهم أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تصاعد القتال الداخلي وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك.
ولفت غروندبرغ في هذا الصدد إلى أن مكتبه يواصل التعاطي مع الأطراف حول ضرورة المحافظة على الهدوء في الجبهات.
من جهتها حذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو من خطر انهيار التقدم الإيجابي الملحوظ منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022.
وأشارت وسورنو في إحاطتها إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأشهر الأخيرة مما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ورفاه الملايين من الناس وخاصة النساء والأطفال.
واستشهدت بالتقييمات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي التي أظهرت زيادة بنسبة 11 في المئة في انعدام الأمن الغذائي منذ نوفمبر من العام الماضي.
وأوضحت وسورنو أن انعدام الأمن الغذائي هي مسألة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء وليس إمكانية الوصول إليه.
وناشدت المسؤولة الأممية الجهات المانحة الدعم المالي العاجل اللازم لمعالجة هذه المسألة فضلا عن زيادة التمويل الفوري الذي تشتد الحاجة إليه بالنسبة لمعظم اليمنيين. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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