المبعوث الأممي إلى اليمن يحث الأطراف اليمنية على ضبط النفس للحفاظ على عملية السلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 3 (كونا) -- حث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس الأطراف المعنية في اليمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد من أجل حماية التقدم المحرز في عملية السلام في اليمن.
وقال غروندبرغ في إحاطة أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن إنه "في خضم الاضطراب الإقليمي لا يزال عمله يسترشد بالأولويات التي حددها اليمنيون للبلاد" مؤكدا أن تركيزه يظل منصبا على بلوغ إيقاف لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية.
وجدد نداء الأمين العام لتجنب تفاقم آثار النزاع في غزة وخطر امتداده إلى المنطقة وضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
وأشار غروندبرغ إلى أنه "على الرغم من جهودنا في حماية عملية السلام من التأثيرات الإقليمية منذ الحرب في غزة إلا أن الحقيقة هي أنما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة".
وحذر المبعوث الأممي من ارتفاع وتيرة التصعيد الذي يزيد من حجم التحديات أمام جهود الوساطة في اليمن مؤكدا أهمية استمرار التركيز على الأهداف طويلة المدى التي يسعى لتحقيقها في اليمن.
وحول الداخل اليمني ذكر هانس غروندبرغ أن العديد من اليمنيين الذين تحدث إليهم أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تصاعد القتال الداخلي وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك.
ولفت غروندبرغ في هذا الصدد إلى أن مكتبه يواصل التعاطي مع الأطراف حول ضرورة المحافظة على الهدوء في الجبهات.
من جهتها حذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو من خطر انهيار التقدم الإيجابي الملحوظ منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022.
وأشارت وسورنو في إحاطتها إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأشهر الأخيرة مما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ورفاه الملايين من الناس وخاصة النساء والأطفال.
واستشهدت بالتقييمات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي التي أظهرت زيادة بنسبة 11 في المئة في انعدام الأمن الغذائي منذ نوفمبر من العام الماضي.
وأوضحت وسورنو أن انعدام الأمن الغذائي هي مسألة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء وليس إمكانية الوصول إليه.
وناشدت المسؤولة الأممية الجهات المانحة الدعم المالي العاجل اللازم لمعالجة هذه المسألة فضلا عن زيادة التمويل الفوري الذي تشتد الحاجة إليه بالنسبة لمعظم اليمنيين. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
MENAFN14032024000071011013ID1107980311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.