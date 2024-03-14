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الرئيس الفرنسي: كل الخيارات ممكنة لتحقيق السلام في أوكرانيا

3/14/2024 11:30:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا فإن "كل الخيارات" ممكنة.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها ماكرون لمحطة (تي اف 1) و (فرانس 2) غداة الدعم القوي الذي قدمه البرلمان الفرنسي بغرفتيه للاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف بقيمة ثلاثة مليارات يورو (نحو 28ر3 مليارات دولار).
وشدد على انه"يجب ألا نسمح لروسيا بالفوز" وذلك ردا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا حيث قدر "أننا لسنا في هذا الوضع اليوم" معلنا مرة أخرى "لا نستبعد أي شيء... إذا تصاعدت الأمور فستقع المسؤولية مرة أخرى على عاتق روسيا".
وقال "إذا انتصرت روسيا فلن يكون لدينا أمن بعد الان وسيقضي ذلك على مصداقية القارة الاوروبية" مضيفا أنه في مواجهة تصعيد موسكو يجب "أن نقول إننا مستعدون للرد".
واوضح ماكرون ان روسيا اليوم هي "الخصم" ونظام الكرملين "خصم" مؤكدا "نحن لا نشن حربا على الشعب الروسي".
وعندما سئل ان كان (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستبد أم دكتاتور وصف ماكرون بوتين بانه "عالق في انجراف شخصي وقمعي وسلطوي في بلاده" وأنه اتخذ خيار أن يكون قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم.
واتهم ماكرون نظيره الروسي انه "لم يحترم أيا من التزاماته" وان أمن أوروبا وأمن الفرنسيين على المحك.
وعن الانتاج اليومي "المتواضع" للقذائف في فرنسا قال الرئيس" ليس لدينا صناعة دفاعية تتكيف مع حرب إقليمية شديدة الحدة وهو ما لا يأتي في أي من توقعاتنا".
واضاف "منذ البداية قمنا بزيادة إنتاجنا من فئات القذائف والصواريخ ذات الصلة بالأوكرانيين بأكثر من ثلاثة أضعاف ... ببساطة في الواقع لدينا حدود وهذا صحيح لجميع البلدان الأوروبية ... ولهذا السبب قررنا أننا سنقوم بإنشائها في أوكرانيا لأنها أقرب إلى الأرض".
كما ناقش خلال المقابلة الجهود الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي فضلا عن دعم أوكرانيا.
وتم التصويت يوم أمس الاربعاء لصالح الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف التي وقعها قبل بضعة أسابيع كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الفرنسية باريس بقيمة ثلاثة مليارات يورو (نحو 28ر3 مليارات دولار).
وتتعلق هھذه الاتفاقيةالثنائية المبرمة لمدة عشر سنوات بعدة جوانب على صعيد المساعدات العسكرية خاصة في مجال الدفاع الجوي كتوريد المعدات العسكرية والتعاون بين الصناعات الدفاعية والتدريب والاستخبارات والمساعدات المدنية.(النهاية)

م ع / ه س ص



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