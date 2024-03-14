البحرين تحقق مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية لعام 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 3 (كونا) -- حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.
وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحرينية ندى السعيد في تصريح صحفي اليوم الخميس ان حصول المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية يعد شهادة على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل.
وأضافت أن جميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات في 2023 يؤكد مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها.
واشارت الى ان العديد من التصنيفات العالمية أشادت بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال.
ولفتت الى ان من هذه التصنيفات مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد حلت فيه مملكة البحرين في المركز 10 عالميا من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي "سياسات ممارسة أنشطة الأعمال".
من جانبه قال الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الدكتور فيصل عيسى ان التزام البحرين يتجلى بتبسيط التشريعات ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة.
واوضح انها تعمل على ضمان سلاسة كل جانب من جوانب دورة الأعمال للشركات المحلية والعالمية على حد سواء بدءا من سهولة تأسيس الأعمال وحتى تحقيق الازدهار للبيئة الداعمة للنمو المستدام وتوسعة الأعمال.
وحافظت البحرين على مركزها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد "فريزر" فيما حلت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية وهي الحرية التجارية والحرية المالية وحرية الاستثمار.
وواصلت البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل ومدعومة بكلف تشغيلية ومعيشية تنافسية.
وساهمت البيئة الداعمة للأعمال في البحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار وهو ما أهل المنامة بأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي حسب قائمة "غلوبال 150 سيتيز" للعام 2023.
وقد شكل العام 2023 عاما استثنائيا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مدعوما بـ"فريق البحرين" وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 7ر1 مليار دولار أمريكي ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة.
وهذا ما مكن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا في جذب الاستثمارات المباشرة وذلك وفقا لمرصد الاستثمارات المباشرة التابع للفايننشال تايمز - مؤشر أداء "غرينفيلد" للاستثمارات المباشرة 2023.
وأدى قطاع الخدمات المالية دورا مهما في النمو الاقتصادي للبحرين حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1ر18 بالمئة في الربع الثالث من العام 2023 حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة.
وتصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG للعام 2023.
وجاءت مملكة البحرين في المركز الثاني عربيا والعاشر عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بالتوقيت ضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023 وذلك نظرا لما تتميز به المملكة من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وباقي أسواق المنطقة والعالم وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة.
وقد حصلت المواهب المتنوعة وعالية التأهيل في المملكة على تقدير واعتراف عالمي خلال العام 2023 من خلال تحقيق البحرين أداء متميز في عدد من المؤشرات فبلغت المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر القوى العاملة الموهوبة.
وتصدرت عربيا في نسبة المرأة ضمن قوة العمل والعاشرة عالميا في جاهزية المواهب وأحرزت المركز الأول إقليميا في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك وفقا لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD بالإضافة إلى تصدر البحرين خليجيا المؤشر الفرعي المعي باستدامة المواهب وذلك بحسب نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي2023 الصادر عن كلية "انسياد". (النهاية)
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