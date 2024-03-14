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البحرين تحقق مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية لعام 2023

3/14/2024 11:30:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 3 (كونا) -- حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.
وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحرينية ندى السعيد في تصريح صحفي اليوم الخميس ان حصول المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية يعد شهادة على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل.
وأضافت أن جميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات في 2023 يؤكد مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها.
واشارت الى ان العديد من التصنيفات العالمية أشادت بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال.
ولفتت الى ان من هذه التصنيفات مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد حلت فيه مملكة البحرين في المركز 10 عالميا من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي "سياسات ممارسة أنشطة الأعمال".
من جانبه قال الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الدكتور فيصل عيسى ان التزام البحرين يتجلى بتبسيط التشريعات ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة.
واوضح انها تعمل على ضمان سلاسة كل جانب من جوانب دورة الأعمال للشركات المحلية والعالمية على حد سواء بدءا من سهولة تأسيس الأعمال وحتى تحقيق الازدهار للبيئة الداعمة للنمو المستدام وتوسعة الأعمال.
وحافظت البحرين على مركزها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد "فريزر" فيما حلت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية وهي الحرية التجارية والحرية المالية وحرية الاستثمار.
وواصلت البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل ومدعومة بكلف تشغيلية ومعيشية تنافسية.
وساهمت البيئة الداعمة للأعمال في البحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار وهو ما أهل المنامة بأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي حسب قائمة "غلوبال 150 سيتيز" للعام 2023.
وقد شكل العام 2023 عاما استثنائيا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مدعوما بـ"فريق البحرين" وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 7ر1 مليار دولار أمريكي ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة.
وهذا ما مكن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا في جذب الاستثمارات المباشرة وذلك وفقا لمرصد الاستثمارات المباشرة التابع للفايننشال تايمز - مؤشر أداء "غرينفيلد" للاستثمارات المباشرة 2023.
وأدى قطاع الخدمات المالية دورا مهما في النمو الاقتصادي للبحرين حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1ر18 بالمئة في الربع الثالث من العام 2023 حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة.
وتصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG للعام 2023.
وجاءت مملكة البحرين في المركز الثاني عربيا والعاشر عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بالتوقيت ضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023 وذلك نظرا لما تتميز به المملكة من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وباقي أسواق المنطقة والعالم وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة.
وقد حصلت المواهب المتنوعة وعالية التأهيل في المملكة على تقدير واعتراف عالمي خلال العام 2023 من خلال تحقيق البحرين أداء متميز في عدد من المؤشرات فبلغت المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر القوى العاملة الموهوبة.
وتصدرت عربيا في نسبة المرأة ضمن قوة العمل والعاشرة عالميا في جاهزية المواهب وأحرزت المركز الأول إقليميا في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك وفقا لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD بالإضافة إلى تصدر البحرين خليجيا المؤشر الفرعي المعي باستدامة المواهب وذلك بحسب نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي2023 الصادر عن كلية "انسياد". (النهاية)

خ ن ع/ ه س ص



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