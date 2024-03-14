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وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة علاقات التعاون الثنائية

3/14/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 3 (كونا) -- استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي اليوم الخميس علاقات التعاون القائمة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة والمرأة ومشاغلها.
جاء ذلك في اجتماع الوزير الصباح مع خزعلي في مقر الأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال68 للجنة الامم المتحدة لوضع المرأة التي انطلقت الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الحالي.
وأعرب الوزير الصباح عن تمنياته بأن تعزز أواصر تلك العلاقات وتتنوع وتتشعب على نطاق أوسع في الفترة القادمة خدمة للمرأة في دولة الكويت وإيران ودفعا أيضا بما يخدم شعبي البلدين الصديقين.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أهمية استمرار التعاون لتمكين المرأة في كلا البلدين لافتا إلى دور المرأة في دولة الكويت اليوم وتفوقها في المجالات كافة.
من ناحيتها أشادت خزعلي بأطر التعاون والتنسيق بين البلدين لا سيما في قضايا المرأة وشؤون الأسرة والطفولة مشيرة إلى تميز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الاجتماعي.
وأعربت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أثناء الاجتماع عن تطلعها إلى ترجمة هذا التميز بشكل أكبر وبطريقة مؤسسية في الفترة المقبلة. (النهاية)

ع س ت/ ه س ص





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