وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة علاقات التعاون الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 3 (كونا) -- استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي اليوم الخميس علاقات التعاون القائمة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة والمرأة ومشاغلها.
جاء ذلك في اجتماع الوزير الصباح مع خزعلي في مقر الأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال68 للجنة الامم المتحدة لوضع المرأة التي انطلقت الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الحالي.
وأعرب الوزير الصباح عن تمنياته بأن تعزز أواصر تلك العلاقات وتتنوع وتتشعب على نطاق أوسع في الفترة القادمة خدمة للمرأة في دولة الكويت وإيران ودفعا أيضا بما يخدم شعبي البلدين الصديقين.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أهمية استمرار التعاون لتمكين المرأة في كلا البلدين لافتا إلى دور المرأة في دولة الكويت اليوم وتفوقها في المجالات كافة.
من ناحيتها أشادت خزعلي بأطر التعاون والتنسيق بين البلدين لا سيما في قضايا المرأة وشؤون الأسرة والطفولة مشيرة إلى تميز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الاجتماعي.
وأعربت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أثناء الاجتماع عن تطلعها إلى ترجمة هذا التميز بشكل أكبر وبطريقة مؤسسية في الفترة المقبلة. (النهاية)
ع س ت/ ه س ص
MENAFN14032024000071011013ID1107980308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.