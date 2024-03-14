انطلاق منافسات بطولة كتارا الدولية للشطرنج في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 14 – 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة (كتارا) الدولية الرمضانية المفتوحة للشطرنج الكلاسيكي التي ينظمها الاتحاد القطري للشطرنج وتستمر حتى 23 مارس الجاري بمشاركة 88 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة.
وتصدر الترتيب اللاعب الهندي سيد عبدالقادر برصيد نقطة واحدة وبفارق النقلات عن الفلبيني جون تيا صاحب المركز الثاني والكويتي مشعل الحجاب ثالث الترتيب والمصري محمود عبدو صاحب المركز الرابع.
وأقيمت 44 مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى بطريقة الشطرنج الكلاسيكي وفق النظام السويسري (60 دقيقة +30 ثانية إضافية لكل نقلة).
وتعد بطولة (كتارا) من أبرز البطولات المدرجة على أجندة بطولات الشطرنج التي ينظمها اتحاد اللعبة ويحرص على تنظيمها سنويا في شهر رمضان حيث ساهمت في إظهار العديد من الوجوه الواعدة في النسخ الماضية والتي شكلت بدورها دعما هائلا للمنتخبات الوطنية في جميع الفئات. (النهاية)
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