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انطلاق منافسات بطولة كتارا الدولية للشطرنج في قطر

3/14/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 14 – 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة (كتارا) الدولية الرمضانية المفتوحة للشطرنج الكلاسيكي التي ينظمها الاتحاد القطري للشطرنج وتستمر حتى 23 مارس الجاري بمشاركة 88 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة.
وتصدر الترتيب اللاعب الهندي سيد عبدالقادر برصيد نقطة واحدة وبفارق النقلات عن الفلبيني جون تيا صاحب المركز الثاني والكويتي مشعل الحجاب ثالث الترتيب والمصري محمود عبدو صاحب المركز الرابع.
وأقيمت 44 مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى بطريقة الشطرنج الكلاسيكي وفق النظام السويسري (60 دقيقة +30 ثانية إضافية لكل نقلة).
وتعد بطولة (كتارا) من أبرز البطولات المدرجة على أجندة بطولات الشطرنج التي ينظمها اتحاد اللعبة ويحرص على تنظيمها سنويا في شهر رمضان حيث ساهمت في إظهار العديد من الوجوه الواعدة في النسخ الماضية والتي شكلت بدورها دعما هائلا للمنتخبات الوطنية في جميع الفئات. (النهاية)

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