الدوري الأوروبي: تأهل (ليفربول) و (ويستهام يونايتد) الإنجليزيين إلى ربع النهائي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 14 - 3 (كونا) -- تأهل نادي (ليفربول) الإنجليزي إلى الدور الربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد تغلبه على (سبارتا براغ) التشيكي بنتيجة ستة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الإياب التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب (انفيلد).
ونجح الضيوف في تسجيل اربعة اهداف متتالية خلال اقل من ربع ساعة على انطلاقة الشوط الاول.
وسجل الهدف الاول المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة السابعة ثم اعقبه الهدف الثاني بعده بدقيقة واحدة بتوقيع الإنجليزي بوبي كلارك ثم سجل المصري محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة العاشرة ثم هدف المهاجم الهولند كودي غاكبو في الدقيقة ال14.
وبعد انطلاقة الشوط الثاني بثلاث دقائق سجل الهنغاري دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس قبل ان يعود غاكبو ليوقع الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 55. وسجل الصربي فيليكو بيرمانسفيتش الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 42
.يذكر ان مباراة الذهاب انتهي بفوز ليربول بخمسة اهداف مقابل هدف واحد.
من جانبه تأهل (ويستهام يونايتد) الانجليزي إلى الربع النهائي من نفس البطولة عقب فوزه على ضيفه (فريبورغ) الالماني بخماسية نظيفة وبنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف واحد بحاسب مبارتي الذهاب والاياب.
وفي المقبل فشل (برايتون) في اللاحق بمواطنيه وذلك رغم فوزه بهدف نظيف على ضيفه (روما) الإيطالي الذي كان قد هزمه في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.(النهاية)
م ر ن / ه س ص
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