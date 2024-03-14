الولايات المتحدة: نرفض إجراء انتخابات الرئاسة الروسية في مناطق أوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 3 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مناطق أوكرانية ضمتها موسكو عام 2022 بعد اندلاع الحرب بين موسكو وكييف أواخر فبراير من العام ذاته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "تدين الولايات المتحدة جهود روسيا المستمرة لتقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي من خلال انتخابات زائفة تجرى في الأراضي الأوكرانية المحتلة".
وأكد أن الولايات المتحدة "لا ولن تعترف أبدا بشرعية أو نتائج هذه الانتخابات الصورية التي تجرى في أوكرانيا ذات السيادة كجزء من الانتخابات الرئاسية الروسية" التي تجرى يوم غد الجمعة وتستمر السبت والأحد.
وأضاف ميلر "لكي نكون واضحين فإن لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون وشبه جزيرة القرم هي أقاليم أوكرانية. إن نتائج هذه المناورات (الانتخابات) سوف تمليها موسكو ولا يمكن أن تعكس الإرادة الحرة لمواطني أوكرانيا الذين يضطرون إلى التصويت فيها" وفق تعبيره.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام من الـ 15 حتى الـ 17 من مارس الجاري وهي أول انتخابات رئاسية في البلاد منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
(النهاية)
ع س ج / ه س ص
MENAFN14032024000071011013ID1107980305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.