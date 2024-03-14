Friday, 15 March 2024 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة: نرفض إجراء انتخابات الرئاسة الروسية في مناطق أوكرانية

3/14/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 3 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مناطق أوكرانية ضمتها موسكو عام 2022 بعد اندلاع الحرب بين موسكو وكييف أواخر فبراير من العام ذاته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "تدين الولايات المتحدة جهود روسيا المستمرة لتقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي من خلال انتخابات زائفة تجرى في الأراضي الأوكرانية المحتلة".
وأكد أن الولايات المتحدة "لا ولن تعترف أبدا بشرعية أو نتائج هذه الانتخابات الصورية التي تجرى في أوكرانيا ذات السيادة كجزء من الانتخابات الرئاسية الروسية" التي تجرى يوم غد الجمعة وتستمر السبت والأحد.
وأضاف ميلر "لكي نكون واضحين فإن لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون وشبه جزيرة القرم هي أقاليم أوكرانية. إن نتائج هذه المناورات (الانتخابات) سوف تمليها موسكو ولا يمكن أن تعكس الإرادة الحرة لمواطني أوكرانيا الذين يضطرون إلى التصويت فيها" وفق تعبيره.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام من الـ 15 حتى الـ 17 من مارس الجاري وهي أول انتخابات رئاسية في البلاد منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
(النهاية)

ع س ج / ه س ص



MENAFN14032024000071011013ID1107980305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث