البيت الأبيض يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق سريع في قصف مركز للأونروا برفح الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 3 (كونا) -- طالب البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس الكيان الإسرائيلي المحتل بإجراء تحقيق سريع وشامل في قصف استهدف أمس مركزا لتوزيع المواد الغذائية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نجم عنه استشهاد أحد موظفي الوكالة الأممية على الأقل وإصابة 22 آخرين.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف " نشعر بقلق بالغ إزاء الغارة (الإسرائيلية) التي استهدفت أحد مرافق التوزيع التابعة للأونروا وأدت على ما يبدو إلى مقتل وجرح مدنيين".
وقدم "أحر التعازي لجميع المتضررين من الغارة" مؤكدا ان واشطن على اتصال بسلطات الاحتلال لجمع المزيد من المعلومات حول ما حدث.
وأضاف "طالبنا الإسرائيليين بإجراء تحقيق سريع في ما حدث بالضبط. وسنبقى على اتصال معهم للحصول على مزيد من المعلومات لكننا نريد أن نرى تحقيقا سريعا وشاملا حول ما حدث بالضبط".
وشدد على انه يتعين على أن يحمي الاحتلال أرواح المدنيين الأبرياء وأرواح عمال الإغاثة الإنسانية المتواجدين على الأرض خاصة الذين يحاولون تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين ولاسيما أكثر من مليون شخص يسعون إلى اللجوء في رفح.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي استشهد ما لا يقل عن 165 من موظفي (الأونروا) وأصيب أكثر من 150 من مرافقها من ضمنها العديد من المدارس دمر بعضها.
كما استشهد أكثر من 400 مواطن فلسطيني في قصف طيران الاحتلال ودباباته أو برصاص قناصته أثناء لجوئهم "تحت علم الأمم المتحدة" إلى مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا.
ويتجمع في رفح معظم النازحين البالغ عددهم 7ر1 مليون نازح من أصل 4ر2 مليون شخص من سكان غزة في ظروف تؤكد الأمم المتحدة إنها أقرب إلى المجاعة. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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