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البيت الأبيض يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق سريع في قصف مركز للأونروا برفح الفلسطينية

3/14/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 3 (كونا) -- طالب البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس الكيان الإسرائيلي المحتل بإجراء تحقيق سريع وشامل في قصف استهدف أمس مركزا لتوزيع المواد الغذائية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نجم عنه استشهاد أحد موظفي الوكالة الأممية على الأقل وإصابة 22 آخرين.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف " نشعر بقلق بالغ إزاء الغارة (الإسرائيلية) التي استهدفت أحد مرافق التوزيع التابعة للأونروا وأدت على ما يبدو إلى مقتل وجرح مدنيين".
وقدم "أحر التعازي لجميع المتضررين من الغارة" مؤكدا ان واشطن على اتصال بسلطات الاحتلال لجمع المزيد من المعلومات حول ما حدث.
وأضاف "طالبنا الإسرائيليين بإجراء تحقيق سريع في ما حدث بالضبط. وسنبقى على اتصال معهم للحصول على مزيد من المعلومات لكننا نريد أن نرى تحقيقا سريعا وشاملا حول ما حدث بالضبط".
وشدد على انه يتعين على أن يحمي الاحتلال أرواح المدنيين الأبرياء وأرواح عمال الإغاثة الإنسانية المتواجدين على الأرض خاصة الذين يحاولون تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين ولاسيما أكثر من مليون شخص يسعون إلى اللجوء في رفح.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي استشهد ما لا يقل عن 165 من موظفي (الأونروا) وأصيب أكثر من 150 من مرافقها من ضمنها العديد من المدارس دمر بعضها.
كما استشهد أكثر من 400 مواطن فلسطيني في قصف طيران الاحتلال ودباباته أو برصاص قناصته أثناء لجوئهم "تحت علم الأمم المتحدة" إلى مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا.
ويتجمع في رفح معظم النازحين البالغ عددهم 7ر1 مليون نازح من أصل 4ر2 مليون شخص من سكان غزة في ظروف تؤكد الأمم المتحدة إنها أقرب إلى المجاعة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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