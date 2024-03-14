العراق وتركيا يتفقان على وضع إطار استراتيجي للعلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد ـ 14 ـ 3 (كونا) -- اتفق العراق وتركيا اليوم الخميس على وضع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار استراتيجي للعلاقات بينهما تضمن عمل سلطتي البلدين بطريقة منسقة وعلى فترات منتظمة وبنهج موجه نحو النتائج المتوخاة.
جاء ذلك في اجتماع ضم وزيري الخارجية والدفاع العراقيين فؤاد حسين وثابت العباسي ونظيريهما التركيين هاكان فيدان ويشار غولر بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين.
وذكر البيان الختامي للاجتماع أن مباحثات اليوم تأتي استمرارا للمباحثات التي أجراها البلدان في انقرة في 19 ديسمبر الماضي إذ ناقش الجانبان موقفهما المشترك الذي سيجري تبنيه في مواجهة التطورات الاقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية.
وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المرتقبة الى بغداد بعد شهر رمضان المبارك وما يتطلب ذلك من عمل لإنجاحها وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
واشار البيان إلى أنهما قررا تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم لخلق الاطار الهيكلي في مختلف اوجه العلاقات بين البلدين وبالتالي انشاء اليات اتصال منتظمة لافتا الى انهما اتفقا في هذا السياق على انشاء لجان دائمة مشتركة تعمل فقط في مجالات مكافحة الارهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
واكد الجانبان "احترام وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه وأن تنظيم حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا امنيا لكل من تركيا والعراق وان تواجده على الاراضي العراقية يعد خرقا للدستور العراقي".
كما تطرق الجانبان للتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة ولاسيما الحرب والابادة الجماعية في غزة وسبل دعم القضية الفلسطينية.
وتأتي مباحثات الطرفين استعدادا لزيارة الرئيس التركي الى بغداد في شهر ابريل المقبل لبحث العديد من المحاور بينها ملفات تصدير نفط اقليم كردستان وملف المياه فضلا عن مشروع طريق التنمية الذي تعتزم بغداد مده من البصرة حتى الحدود التركية. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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