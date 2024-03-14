موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142005 الكويت - الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن العصفور يؤكد أن التحول الرقمي للمدن الذكية يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لإعطاء أولوية للمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي وتبني نهج قائم على تطوير الأدوات والبيانات وآليات العمل.
3142022 نيويورك - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يستعرض مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي علاقات التعاون القائمة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة والمرأة ومشاغلها.
3142026 واشنطن - البيت الأبيض يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق سريع وشامل في قصف استهدف أمس مركزا لتوزيع المواد الغذائية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نجم عنه استشهاد أحد موظفي الوكالة الأممية على الأقل وإصابة 22 آخرين.
3142012 واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية لضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين والتسبب بالتهجير القسري للمزارعين الفلسطينيين.
3142007 رام الله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس يكلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وبحسب نص التكليف فإن على رأس اولويات الحكومة المقبلة "قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الاغاثة في قطاع غزة والانتقال السريع والفعال من الاغاثة الانسانية المطلوبة الى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف اعادة الاعمار واعادة البناء لما دمرته آلة الحرب والعدوان". (النهاية)
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