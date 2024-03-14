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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/14/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142005 الكويت - الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن العصفور يؤكد أن التحول الرقمي للمدن الذكية يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لإعطاء أولوية للمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي وتبني نهج قائم على تطوير الأدوات والبيانات وآليات العمل.



3142022 نيويورك - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يستعرض مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي علاقات التعاون القائمة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة والمرأة ومشاغلها.




3142026 واشنطن - البيت الأبيض يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق سريع وشامل في قصف استهدف أمس مركزا لتوزيع المواد الغذائية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نجم عنه استشهاد أحد موظفي الوكالة الأممية على الأقل وإصابة 22 آخرين.



3142012 واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية لضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين والتسبب بالتهجير القسري للمزارعين الفلسطينيين.



3142007 رام الله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس يكلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وبحسب نص التكليف فإن على رأس اولويات الحكومة المقبلة "قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الاغاثة في قطاع غزة والانتقال السريع والفعال من الاغاثة الانسانية المطلوبة الى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف اعادة الاعمار واعادة البناء لما دمرته آلة الحرب والعدوان". (النهاية)


ه س ص



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