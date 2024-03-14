العقود الآجلة للنفط تغلق عند أعلى مستوى لها في 4 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما يشير إلى تعزيز الطلب، في حين أن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية عززت الأسعار أيضاً.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 3 بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بفعل ارتفاع توقعات الطلب الأميركي وتزايد المخاطر الجيو سياسية، وفقا لشبكة سي إن بي سي اليوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.65 بالمئة لتبلغ عند التسوية 85.42 دولار للبرميل

في حين، أغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي عند أعلى مستوى لها منذ6 تشرين الثاني. لترتفع 1.54دولار أو 1.93% لتبلغ عند التسوية 81.26 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ع ط

14/03/2024 23:39:24