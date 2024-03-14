العقود الآجلة للنفط تغلق عند أعلى مستوى لها في 4 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا)- واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما يشير إلى تعزيز الطلب، في حين أن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية عززت الأسعار أيضاً.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 3 بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بفعل ارتفاع توقعات الطلب الأميركي وتزايد المخاطر الجيو سياسية، وفقا لشبكة سي إن بي سي اليوم الخميس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.65 بالمئة لتبلغ عند التسوية 85.42 دولار للبرميل
في حين، أغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي عند أعلى مستوى لها منذ6 تشرين الثاني. لترتفع 1.54دولار أو 1.93% لتبلغ عند التسوية 81.26 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
14/03/2024 23:39:24
MENAFN14032024000117011021ID1107980301
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