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رئيس هيئة الأركان يزور كليتي الدفاع الوطني والقيادة والأركان

3/14/2024 11:29:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، كليتي الدفاع الوطني الملكية الأردنية والقيادة والأركان الملكية الأردنية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن الكليتين تضمن خطة توسع الكليتين وأهدافها وبرامجها الدراسية ورسالتها الوطنية.
وأبدى اللواء الركن الحنيطي إعجابه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الكليتين والدارسين فيها،
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات والفرص التي توفرها الكليتين للدارسين، وبما ينعكس ايجاباً على مستوى التخطيط الاستراتيجي في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني.
--(بترا)
ل م/م ق/ع ط
14/03/2024 23:20:15

MENAFN14032024000117011021ID1107980299

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