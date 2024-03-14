انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة
التاريخ
3/14/2024 11:29:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 آذار (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، 200 نقطة، فيما وصل سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" إلى 81 دولارًا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 137 نقطة ليصل إلى 38906 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 49 نقطة، ليصل إلى 16128 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 14 نقطة ليصل إلى 5150 نقطة.
--(بترا)
م د/م ق/ع ط
14/03/2024 23:15:05
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