انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 آذار (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، 200 نقطة، فيما وصل سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" إلى 81 دولارًا للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 137 نقطة ليصل إلى 38906 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 49 نقطة، ليصل إلى 16128 نقطة.

كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 14 نقطة ليصل إلى 5150 نقطة.

--(بترا)

م د/م ق/ع ط

14/03/2024 23:15:05