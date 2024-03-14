روسيا : ارتفاع معدل التضخم إلى 7.7% على أساس سنوي

روسيا : ارتفاع معدل التضخم إلى 7.7% على أساس سنوي
التاريخ
3/14/2024 11:29:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 14 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن تسارع معدل التضخم في روسيا في ليبلغ 7.7% في شباط الماضي على أساس سنوي.
وذكرت وكالة الإحصاء الروسية في بيان صحفي :"في كانون الثاني الماضي، استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، ووصلت النسبة إلى 7.7% في شباط، وتهدف الحكومة إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4%".
--(بترا)
س ح/م ق/ع ط
14/03/2024 23:14:25
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