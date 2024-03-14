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روسيا : ارتفاع معدل التضخم إلى 7.7% على أساس سنوي

3/14/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 14 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن تسارع معدل التضخم في روسيا في ليبلغ 7.7% في شباط الماضي على أساس سنوي.
وذكرت وكالة الإحصاء الروسية في بيان صحفي :"في كانون الثاني الماضي، استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، ووصلت النسبة إلى 7.7% في شباط، وتهدف الحكومة إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4%".
--(بترا)
س ح/م ق/ع ط
14/03/2024 23:14:25

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