محافظ المفرق يتفقد الأسواق التجارية في قضاء السرحان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 14 آذار (بترا)- تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس مجلس المحافظة المحامي صالح الخشمان اليوم الخميس الأسواق والمحال التجارية في قضاء السرحان .
وقال النجادا في تصريح، إن هذه الجولة الميدانية جاءت بهدف الاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً الحرص على ديمومة تأمين السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل وبالأسعار المناسبة.
وأشار إلى أن الرقابة مستمرة ومن قبل كافة الجهات المعنية لضمان عدم رفع أسعار اي سلعة، وإتحاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الأسواق والاكتفاء بشراء الحاجات اليومي، حيث أن المخزون الغذائي في محافظة المفرق متوفر.
وثمن رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان جهود محافظ المفرق والجهات المعنية ذات العلاقة في متابعة الأسواق والأسعار خلال شهر رمضان والعمل على توفير كافة السلع .
--(بترا)
ه ق/م ق/ع ط
14/03/2024 23:12:44
MENAFN14032024000117011021ID1107980296
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