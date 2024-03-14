محافظ المفرق يتفقد الأسواق التجارية في قضاء السرحان

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 14 آذار (بترا)- تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس مجلس المحافظة المحامي صالح الخشمان اليوم الخميس الأسواق والمحال التجارية في قضاء السرحان .

وقال النجادا في تصريح، إن هذه الجولة الميدانية جاءت بهدف الاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً الحرص على ديمومة تأمين السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل وبالأسعار المناسبة.

وأشار إلى أن الرقابة مستمرة ومن قبل كافة الجهات المعنية لضمان عدم رفع أسعار اي سلعة، وإتحاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الأسواق والاكتفاء بشراء الحاجات اليومي، حيث أن المخزون الغذائي في محافظة المفرق متوفر.

وثمن رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان جهود محافظ المفرق والجهات المعنية ذات العلاقة في متابعة الأسواق والأسعار خلال شهر رمضان والعمل على توفير كافة السلع .

--(بترا)

ه ق/م ق/ع ط

14/03/2024 23:12:44