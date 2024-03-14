روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا

روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا
التاريخ
3/14/2024 11:29:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 14 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا ومنعهم من دخول الأراضي الروسية، بسبب مشاركتهم في أعمال مناهضة لموسكو.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"الدخول إلى روسيا ممنوع أمام 227 أميركيا منخرطين في وضع وتنفيذ وتبرير السياسة المعادية للروس التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية".
--(بترا )
س ح/ ع ط
14/03/2024 22:00:02
MENAFN14032024000117011021ID1107980295
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