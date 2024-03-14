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روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا

3/14/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 14 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا ومنعهم من دخول الأراضي الروسية، بسبب مشاركتهم في أعمال مناهضة لموسكو.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"الدخول إلى روسيا ممنوع أمام 227 أميركيا منخرطين في وضع وتنفيذ وتبرير السياسة المعادية للروس التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية".
--(بترا )
س ح/ ع ط
14/03/2024 22:00:02

MENAFN14032024000117011021ID1107980295

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