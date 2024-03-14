روسيا تفرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 14 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 227 مواطنا أميركيا ومنعهم من دخول الأراضي الروسية، بسبب مشاركتهم في أعمال مناهضة لموسكو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"الدخول إلى روسيا ممنوع أمام 227 أميركيا منخرطين في وضع وتنفيذ وتبرير السياسة المعادية للروس التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية".

--(بترا )

س ح/ ع ط

14/03/2024 22:00:02