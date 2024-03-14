روسيا : ارتفاع محصول الحبوب للموسم الزراعي الحالي إلى 147 مليون طن

موسكو 14 آذار (بترا)-أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع محصول الحبوب الروسي للموسم الزراعي المقبل إلى 147 مليون طن متري، منها 93 مليون طن من القمح. وقالت شركة الاستشارات الزراعية الحكومية الروسية :"صادرات البلاد من الحبوب الزراعية تزيد الموسم الحالي بنحو 50 مليون طن متري، بانخفاض عن صادراتها المتوقعة البالغة 67 مليون طن من الحبوب". --(بترا ) س ح/ ع ط 14/03/2024 21:59:40

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