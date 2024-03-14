70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- أدى عشرات آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، وحوّلت المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب الملك فيصل والغوانمة والحديد.

--(بترا )

رصد/ي أ/ع ط

14/03/2024 21:57:32