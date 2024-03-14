صحفيون عرب وأجانب يزرون جامعة قوانتشي العادية في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
قوانغشي 14 آذار (بترا)-وفاء زيناتية- نظم مركز الصين الدولي للصحافة والاتصال، لصحفيين وصحفيات عرب وأجانب، اليوم الخميس، زيارة لجامعة قوانغشي العادية (Guangxi Normal University) في مدينة قويلين (Guilin) بمنطقة قوانتشي تشوانغ ذاتية الحكم في جنوب الصين.
وتأتي هذه الزيارة للجامعة، التي تقع في مدينة قويلين السياحية المشهورة على المستوى العالمي والتي لها ثقافة عريقة وتاريخ ممتد، لتعريف الوفد الزائر والإطلاع على الدور المهم الذي تقوم به الجامعة على المستويين الأكاديمي والثقافي في إبراز غنى وتنوّع الثقافة الصينية وانفتاحها على ثقافات العالم؛ باعتبارها جامعة تلتزم بتعزيز التبادل والتعاون الأكاديمي الدولي الواسع النطاق.
وشملت الزيارة، لقاء مع نائب رئيس الجامعة وممثلين من الهيئة التدريسية، وطلاب من الأقليات العرقية الصينية والطلاب الدوليين، فضلا عن تقديم عروض آدائية فنية من قبل الطلبة الصينين من الأقليات العرقية والطلبة الدوليين عكست التنوّع الثقافي في الثقافة الصينية، وانفتاحها على الثقافات العالمية.
وقال نائب رئيس الجامعة، هوانغ وينتاو، خلال لقائه الوفد الزائر، إن الجامعة تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم كقاعدة توضيحية للتعليم الدولي، وكمؤسسة تعليمية تستقبل الطلبة الدوليين الذين يدرسون في الصين بمنح مجانية تقدّمها الحكومة الصينية.
وأضاف هوانغ وينتاو، أن الجامعة أقامت علاقات تعاون وتبادل مع أكثر من 350 جامعة ومؤسسة بحثية في أكثر من 40 دولة ومنطقة.
وزاد، أن الجامعة، التي تعتبر من أوائل الجامعات في الصين والتي تأسست في العام 1933، وتقدّم تعليما متميزا ، وتعزز التبادل الدولي الواسع النطاق، تتكون من 21 كلية، ويبلغ عدد المدرسين فيها 2000 أستاذ جامعي وأكثر من 30 ألف طالب، ويوجد بالجامعة 3 من الحرم الجامعي؛ وهي: حرم وانغتشنغ، وحرم يوكاي، وحرم يانشان، وتمتد على مساحة تبلغ 27 هكتارا (270 دونما)، ويُعرف حرم يانشان الجامعي بالبقعة ذات المناظر الخلابة حيث تم تصنيفه سياحيا بمستوى (5A)، ويعتبر أجمل حرم الجامعي في الصين.
وتقدّم الجامعة درجات علمية للطلاب في مستويات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، والتي تغطي تخصصات الفلسفة والاقتصاد والقانون والتعليم والأدب والتاريخ والعلوم والهندسة والعلوم الزراعية والإدارة والطب والفنون.
--(بترا)
وز/م ق/ع ط
14/03/2024 21:32:48
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