صحفيون عرب وأجانب يزرون جامعة قوانتشي العادية في الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

قوانغشي 14 آذار (بترا)-وفاء زيناتية- نظم مركز الصين الدولي للصحافة والاتصال، لصحفيين وصحفيات عرب وأجانب، اليوم الخميس، زيارة لجامعة قوانغشي العادية (Guangxi Normal University) في مدينة قويلين (Guilin) بمنطقة قوانتشي تشوانغ ذاتية الحكم في جنوب الصين.

وتأتي هذه الزيارة للجامعة، التي تقع في مدينة قويلين السياحية المشهورة على المستوى العالمي والتي لها ثقافة عريقة وتاريخ ممتد، لتعريف الوفد الزائر والإطلاع على الدور المهم الذي تقوم به الجامعة على المستويين الأكاديمي والثقافي في إبراز غنى وتنوّع الثقافة الصينية وانفتاحها على ثقافات العالم؛ باعتبارها جامعة تلتزم بتعزيز التبادل والتعاون الأكاديمي الدولي الواسع النطاق.

وشملت الزيارة، لقاء مع نائب رئيس الجامعة وممثلين من الهيئة التدريسية، وطلاب من الأقليات العرقية الصينية والطلاب الدوليين، فضلا عن تقديم عروض آدائية فنية من قبل الطلبة الصينين من الأقليات العرقية والطلبة الدوليين عكست التنوّع الثقافي في الثقافة الصينية، وانفتاحها على الثقافات العالمية.

وقال نائب رئيس الجامعة، هوانغ وينتاو، خلال لقائه الوفد الزائر، إن الجامعة تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم كقاعدة توضيحية للتعليم الدولي، وكمؤسسة تعليمية تستقبل الطلبة الدوليين الذين يدرسون في الصين بمنح مجانية تقدّمها الحكومة الصينية.

وأضاف هوانغ وينتاو، أن الجامعة أقامت علاقات تعاون وتبادل مع أكثر من 350 جامعة ومؤسسة بحثية في أكثر من 40 دولة ومنطقة.

وزاد، أن الجامعة، التي تعتبر من أوائل الجامعات في الصين والتي تأسست في العام 1933، وتقدّم تعليما متميزا ، وتعزز التبادل الدولي الواسع النطاق، تتكون من 21 كلية، ويبلغ عدد المدرسين فيها 2000 أستاذ جامعي وأكثر من 30 ألف طالب، ويوجد بالجامعة 3 من الحرم الجامعي؛ وهي: حرم وانغتشنغ، وحرم يوكاي، وحرم يانشان، وتمتد على مساحة تبلغ 27 هكتارا (270 دونما)، ويُعرف حرم يانشان الجامعي بالبقعة ذات المناظر الخلابة حيث تم تصنيفه سياحيا بمستوى (5A)، ويعتبر أجمل حرم الجامعي في الصين.

وتقدّم الجامعة درجات علمية للطلاب في مستويات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، والتي تغطي تخصصات الفلسفة والاقتصاد والقانون والتعليم والأدب والتاريخ والعلوم والهندسة والعلوم الزراعية والإدارة والطب والفنون.

--(بترا)

وز/م ق/ع ط

14/03/2024 21:32:48