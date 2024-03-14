محاضرة بالأغوار الشمالية عن أحكام وفضائل رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 14 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الخميس، محاضرة عن أحكام الصيام وفضائل رمضان ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

واستعرض الواعظ طلال الفحيلي، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية فضاء الخير للمحتاجين الخيرية في بلدة الزمالية، بحضور سيدات من المجتمع المحلي، مكانة شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتعظم خلاله الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.

وقال، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتاً إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.

وأشار الفحيلي إلى فوائد الصيام وأثره بتعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.

--(بترا)

أ غ/م د/ ع ط

14/03/2024 21:28:46

