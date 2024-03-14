محاضرة بالأغوار الشمالية عن أحكام وفضائل رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 14 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الخميس، محاضرة عن أحكام الصيام وفضائل رمضان ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.
واستعرض الواعظ طلال الفحيلي، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية فضاء الخير للمحتاجين الخيرية في بلدة الزمالية، بحضور سيدات من المجتمع المحلي، مكانة شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتعظم خلاله الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
وقال، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتاً إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.
وأشار الفحيلي إلى فوائد الصيام وأثره بتعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.
--(بترا)
أ غ/م د/ ع ط
14/03/2024 21:28:46
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