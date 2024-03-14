التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا)-أمين الرواشدة- أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals) لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2024 وذلك ابتداءً من اليوم، ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الأحد الموافق (21-4-2024)، وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام.
ودعت الوزارة الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني () في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (). علماً بأن الأولويات البحثية الوطنية لهذا العام هي كالآتي: تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:
توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ في الأمراض الفيروسية والبكتيرية ومدى انتشارها واتخاذ التدابير الوقائية بشأنها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ في الاحوال الجوية وحماية البيئة ومكافحة الاثار السلبية للتغير المناخي، وتطبيقات ذكية للحد من الازدحامات المرورية، وتطبيقات ذكية للكشف عن مستوى الهدر في المياه والحد منه، وتصميم وتطوير مدن ذكية وربطها بالخدمات الحكومية، ومكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني: التحديات والحلول التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مكافحة الجريمة والتهريب وتعزيز أمن ومراقبة الحدود، وتطوير تطبيقات ذكية لزيادة التثقيف الصحي والاقتصادي وتوفير خدمات تكنولوجية للإقلاع عن التدخين، وتكنولوجية مبتكرة للإقلاع عن التدخين وتنفيذ التشريعات والأنظمة.
كما تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية: أساليب عصرية لاستخلاص الثروات المعدنية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، والهندسة المقتصدة والاقتصاد التدويري ذو الإنتاج الموجه وإدارة المخلفات، وتصميم وإنتاج المواد الحيوية والنانوية والمركبة والذكية في مجالات مستجدة، وتطوير طرق تكنولوجية حديثة في مجالات المياه، الزراعة، والطاقة المستدامة، وتصميم وتطبيق النمذجة الحسابية او التوأمة الرقيمة في التطبيقات الهندسية.
وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضمن المحاور التالية: طرق حديثة لتحسين واستدامة عمليات الإغاثة الانسانية، وتطوير آليات الاعلام العلمي في المؤسسات الإعلامية الأردنية، والتنمر والعنف الالكتروني: التحديات والحلول، وابتكار برامج تعليمية وتأهيلية في إدماج المعاقين في المجتمع، واكتشاف مناطق اثرية وسياحية جديدة في الأردن والترويج العلمي لها ورقمنة المواقع الأردنية على الخارطة العالمية السياحية، والتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، واستراتيجيات ريادة الأعمال ونماذجها، ودراسة وتطوير الأطر القانونية والتشريعية للرقمنة الالكترونية، وآليات مبتكرة للحد من العوامل المحفزة على التدخين عند الشباب.
كما تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وذلك ضمن المحاور العلمية، التالية: دراسة واكتشاف التغيرات الجينية والمرتبطة بالاضطرابات النفسية المرضية وتحديد أهداف علاجية على المستوى الجزيئي، ودراسة المتغيرات الجينية التي تسهم في المخاطر الموروثة لمرض السكري النوع الثاني والسمنة وتحديد أهداف علاجية على المستوى الجزيئي، والطب الشخصي والرعاية الصحية في الأردن لأمراض مثل الأمراض القلبية الوعائية السراطانات، والأمراض الاستقلابية والسكري، ودراسة جينومية لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وسياسات السيطرة على العدوى في المستشفيات الأردنية، والخلايا الجذعية العلاجية وتطوير طرق بيولوجية جزيئية للتداخل مع الطفرات الجينية مثل تقنية (crispr, recombinant DNA)، والتغيرات الجينية في المجتمع الأردني وعلاقتها بالإدمان والإقلاع عن التدخين.
وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الأساسية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:
الدراسات الجينية والجزيئية ذات الطابع البيئي والوراثي، والبحوث المتعلقة باستغلال الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية وتطوير الخلايا الكهروضوئية وخلايا الوقود، وتطوير المبلمرات ذات الاهمية وتطبيقات العملية، واستخدام تكنولوجيا العلوم الخضراء وتطبيقاتها للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المجتمع، وتحضير ودراسة مواد جديدة في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته، والأبحاث التطبيقيَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة او العلميَّة او الصناعية أو تلك التي تُعَّد اضافةً نوعيَّة للمعرفة في حقول العلوم الأساسيَّة، واستخدام تقنيات حديثة في ادارة الكوارث الطبيعية.
وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم المياه والبيئة والطاقة، وذلك ضمن محورين الاول تحليل ودراسة التغير المناخي واثاره على مصادر المياه والبيئة وطرق التعامل معه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية.
اما الثاني فيتمثل بحلول مبتكرة في مجال المياه والبيئة لمواجهة الازمات، وطرق عصرية لتخزين الطاقة وتحسين كفاءتها، والشبكات الذكية وإدارة الطاقة، واستخدام طاقة الهيدروجين الأخضر، والإدارة الذكية للمياه والبيئة.
وفيما يتعلق بتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الزراعية والبيطرية، وذلك ضمن محاور علمية متعددة وهي تطوير تقنيات وأدوات ترفع كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي ومعالجة المياه العادمة والزراعية وإعادة استخدامها في الزراعة، وانتخاب سلالات حيوانية ونباتية عالية الإنتاجية متأقلمة مع البيئة المحلية، وتطوير المصادر العلفية وإيجاد مصادر اعلاف بديلة، وتعزيز وتطبيق منهجيات الامن الغذائي، (الحيواني والنباتي) في المملكة، وسلامة الأغذية وسلاسل الغذاء، وتطوير نوافذ تسويقية تعتمد أساليب حديثة مثل التتبع الرقمي اضافة الى امراض الثروة الحيوانية والنباتية ضمن مفهوم الصحة الواحدة، ودراسة جينومية لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الحيوانات ودراسة خطورة انتقالها للإنسان.
--(بترا)
أ ر/م ق/ ع ط
14/03/2024 21:26:41
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