التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)-أمين الرواشدة- أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals) لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2024 وذلك ابتداءً من اليوم، ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الأحد الموافق (21-4-2024)، وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام.

ودعت الوزارة الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني () في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (). علماً بأن الأولويات البحثية الوطنية لهذا العام هي كالآتي: تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:

توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ في الأمراض الفيروسية والبكتيرية ومدى انتشارها واتخاذ التدابير الوقائية بشأنها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ في الاحوال الجوية وحماية البيئة ومكافحة الاثار السلبية للتغير المناخي، وتطبيقات ذكية للحد من الازدحامات المرورية، وتطبيقات ذكية للكشف عن مستوى الهدر في المياه والحد منه، وتصميم وتطوير مدن ذكية وربطها بالخدمات الحكومية، ومكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني: التحديات والحلول التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مكافحة الجريمة والتهريب وتعزيز أمن ومراقبة الحدود، وتطوير تطبيقات ذكية لزيادة التثقيف الصحي والاقتصادي وتوفير خدمات تكنولوجية للإقلاع عن التدخين، وتكنولوجية مبتكرة للإقلاع عن التدخين وتنفيذ التشريعات والأنظمة.

كما تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية: أساليب عصرية لاستخلاص الثروات المعدنية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، والهندسة المقتصدة والاقتصاد التدويري ذو الإنتاج الموجه وإدارة المخلفات، وتصميم وإنتاج المواد الحيوية والنانوية والمركبة والذكية في مجالات مستجدة، وتطوير طرق تكنولوجية حديثة في مجالات المياه، الزراعة، والطاقة المستدامة، وتصميم وتطبيق النمذجة الحسابية او التوأمة الرقيمة في التطبيقات الهندسية.

وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضمن المحاور التالية: طرق حديثة لتحسين واستدامة عمليات الإغاثة الانسانية، وتطوير آليات الاعلام العلمي في المؤسسات الإعلامية الأردنية، والتنمر والعنف الالكتروني: التحديات والحلول، وابتكار برامج تعليمية وتأهيلية في إدماج المعاقين في المجتمع، واكتشاف مناطق اثرية وسياحية جديدة في الأردن والترويج العلمي لها ورقمنة المواقع الأردنية على الخارطة العالمية السياحية، والتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، واستراتيجيات ريادة الأعمال ونماذجها، ودراسة وتطوير الأطر القانونية والتشريعية للرقمنة الالكترونية، وآليات مبتكرة للحد من العوامل المحفزة على التدخين عند الشباب.

كما تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وذلك ضمن المحاور العلمية، التالية: دراسة واكتشاف التغيرات الجينية والمرتبطة بالاضطرابات النفسية المرضية وتحديد أهداف علاجية على المستوى الجزيئي، ودراسة المتغيرات الجينية التي تسهم في المخاطر الموروثة لمرض السكري النوع الثاني والسمنة وتحديد أهداف علاجية على المستوى الجزيئي، والطب الشخصي والرعاية الصحية في الأردن لأمراض مثل الأمراض القلبية الوعائية السراطانات، والأمراض الاستقلابية والسكري، ودراسة جينومية لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وسياسات السيطرة على العدوى في المستشفيات الأردنية، والخلايا الجذعية العلاجية وتطوير طرق بيولوجية جزيئية للتداخل مع الطفرات الجينية مثل تقنية (crispr, recombinant DNA)، والتغيرات الجينية في المجتمع الأردني وعلاقتها بالإدمان والإقلاع عن التدخين.

وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الأساسية، وذلك ضمن المحاور العلمية التالية:

الدراسات الجينية والجزيئية ذات الطابع البيئي والوراثي، والبحوث المتعلقة باستغلال الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو حرارية وتطوير الخلايا الكهروضوئية وخلايا الوقود، وتطوير المبلمرات ذات الاهمية وتطبيقات العملية، واستخدام تكنولوجيا العلوم الخضراء وتطبيقاتها للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المجتمع، وتحضير ودراسة مواد جديدة في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته، والأبحاث التطبيقيَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة او العلميَّة او الصناعية أو تلك التي تُعَّد اضافةً نوعيَّة للمعرفة في حقول العلوم الأساسيَّة، واستخدام تقنيات حديثة في ادارة الكوارث الطبيعية.

وتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم المياه والبيئة والطاقة، وذلك ضمن محورين الاول تحليل ودراسة التغير المناخي واثاره على مصادر المياه والبيئة وطرق التعامل معه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية.

اما الثاني فيتمثل بحلول مبتكرة في مجال المياه والبيئة لمواجهة الازمات، وطرق عصرية لتخزين الطاقة وتحسين كفاءتها، والشبكات الذكية وإدارة الطاقة، واستخدام طاقة الهيدروجين الأخضر، والإدارة الذكية للمياه والبيئة.

وفيما يتعلق بتُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الزراعية والبيطرية، وذلك ضمن محاور علمية متعددة وهي تطوير تقنيات وأدوات ترفع كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي ومعالجة المياه العادمة والزراعية وإعادة استخدامها في الزراعة، وانتخاب سلالات حيوانية ونباتية عالية الإنتاجية متأقلمة مع البيئة المحلية، وتطوير المصادر العلفية وإيجاد مصادر اعلاف بديلة، وتعزيز وتطبيق منهجيات الامن الغذائي، (الحيواني والنباتي) في المملكة، وسلامة الأغذية وسلاسل الغذاء، وتطوير نوافذ تسويقية تعتمد أساليب حديثة مثل التتبع الرقمي اضافة الى امراض الثروة الحيوانية والنباتية ضمن مفهوم الصحة الواحدة، ودراسة جينومية لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الحيوانات ودراسة خطورة انتقالها للإنسان.

--(بترا)

أ ر/م ق/ ع ط

14/03/2024 21:26:41