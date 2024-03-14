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الرئيس الفلسطيني يكلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة

3/14/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي د.محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وفي كتاب التكليف، دعا الرئيس الفلسطيني رئيس الحكومة المكلف الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتحقيق أهدافه الوطنية.
وطالبه بقيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار وإعادة البناء لما دمرته إلى الحرب والعدوان في المحافظات الجنوبية والشمالية.
ودعا عباس إلى وضع الخطط والآليات لتنفيذ عملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين المحافظات كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية ومؤسساتية واحدة.

MENAFN14032024000130011022ID1107980251

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