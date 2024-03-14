الرئيس الفلسطيني يكلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي د.محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وفي كتاب التكليف، دعا الرئيس الفلسطيني رئيس الحكومة المكلف الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتحقيق أهدافه الوطنية.
وطالبه بقيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار وإعادة البناء لما دمرته إلى الحرب والعدوان في المحافظات الجنوبية والشمالية.
ودعا عباس إلى وضع الخطط والآليات لتنفيذ عملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين المحافظات كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية ومؤسساتية واحدة.
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