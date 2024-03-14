مبابي يقاضي مطعما بسبب سندويتش كباب



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" فإن محمد هني وهو "إنفلونسر" عبر الإنترنت ومالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب وأحد مشجعي مرسيليا قد تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء وتمنحه مهلة أسبوع واحد لتغيير اسم إحدى الوجبات التي اشتهر بها مطعمه وتحمل اسم النجم المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل دون الحصول على موافقة.



وشارك هني الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: "السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا".-(روسيا اليوم)