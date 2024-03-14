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جونيور يقود ناجتس لاستعادة صدارة دوري السلة الأميركي

3/14/2024 11:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – قاد اللاعب مايكل بورتر جونيور فريقه دنفر ناجتس (حامل اللقب)، إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت بنتيجة (100-88)، واستعادة صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله 25 نقطة.
وتقدم الضيوف في معظم فترات الشوط الأول، وعاد ميامي في الربع الثالث قبل أن يستعيد دنفر التقدم ويحسم المباراة لصالحه، والتي لم يتمكن فيها العملاق الصربي نيكولا يوكيتش من تسجيل أكثر من 12 نقطة، في ظل الدفاع الكبير عليه من أصحاب الأرض، لكن ذلك فتح مساحات لبورتر جونيور، الذي سجل 5 ثلاثيات من نقاطه الـ25.
وقال بورتر جونيور: "إن الأداء المذهل الذي قدمه يأتي بفضل زملائه الذين أعطوه الوقت والمساحات للتسديد بأريحية".
وأضاف: "هل رأيتم فرص التسديد التي حصلت عليها؟ لقد كانت فرص تسجيل الثلاثيات مفتوحة على مصراعيها، لذلك فإن الفضل يعود إلى زملائي، نمتلك فريقا جيدا ومتوازنا، لذا حين تأخذ منه شيئا، فإن الحل موجود، هذا ما حصل الليلة".
وحقق دنفر فوزه الـ46 هذا الموسم والرابع تواليا مقابل 20 خسارة، متقدما على أوكلاهوما سيتي ثاندر الثاني الفائز بـ45 مباراة مقابل 20 خسارة، لتكون المرة الأولى التي يتصدر فيها (حامل اللقب) الترتيب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وعلق بورتر على استعادة الصدارة قائلا: "شعور جيد، كأننا عدنا إلى حيث ننتمي. أردنا المركز الأول وكنا نلعب بشكل جيد منذ أن توقف الدوري إفساحا في المجال لمباراة كل النجوم، لكن علينا الحفاظ على الصدارة، هناك العديد من الفرق الجيدة في المنطقة الغربية، لذلك علينا دخول كل مباراة مع معرفة أن المنافسين يريدون مركزنا".
وإلى جانب نقاطه، ساعده كل من: آرون جوردون بـ16 نقطة والكندي جمال موراي بـ14 في تحقيق الفوز، في حين كان بام أديبايو أفضل مسجل لميامي بـ17 نقطة. وتكبد ميامي الخسارة الرابعة تواليا في المركز الثامن ضمن الشرقية، وهذه الخسارة الـ30 هذا الموسم مقابل 35 فوزا.
من جانبه، سجل جايسون تايتم 38 نقطة وأضاف ديريك وايت 24 نقطة، ليقودا فريق بوسطن سلتيكس للفوز على يوتا جاز (123-107)، حيث غاب عن سلتيكس لاعبه جايلين براون لإصابته في الظهر، وكريستابس بورزينجيس لإصابته في أوتار الركبة، وآل هورفورد لإصابته على مستوى الإصبع. وأضاف جرو هوليداي 16 نقطة وسام هاوسير 14 نقطة لفريق سلتيكس.
في المقابل، سجل كيونتي جورج 26 نقطة لفريق يوتا وأضاف جوردان كلاركسون 21 نقطة، وكولين سيكستون 20، لكن هذا لم يكن كافيا لفريق يوتا لتفادي الخسارة رقم 11 في آخر 13 مباراة.
وفي بقية المباريات فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (106-79)، وإنديانا بيسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر (121-111)، وممفيس جريزليس على واشنطن ويزاردز (109-97).
وتغلب هيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز (103-101)، ومينيسوتا تمبرولفز على لوس أنجليس كليبرز (118-100)، وساكرامنتو كينجز على ميلواكي بكس (129-94).

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