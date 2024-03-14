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ميدفيديف ورون وجوف يتأهلون إلى ربع نهائي إنديان ويلز

3/14/2024 11:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن - بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا، الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية، بعد تخطيه عقبة البلغاري جريجور ديميتروف الثاني عشر بصعوبة 6-4 و6-4.
وسيلعب ميدفيديف الذي خسر النهائي في العام الماضي، مع الدنماركي هولجر رون السابع، الفائز على الأميركي تايلور فريتز 2-6 و6-7 (2/7) و3-6.
وقال ميدفيديف: "إن الاستمرارية كانت مفتاح فوزه في المباراة التي شهدت رياحا قوية"، وأضاف الروسي الذي يسعى إلى تحقيق لقبه الأول في البطولة: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد عموما".
وبعد المباراة الثانية، قال رون: "كانت مباراة جنونية، تمكنت من رفع مستواي في نهاية المجموعة الثانية، واصلت الإيمان بالفوز، كنت متأخرا بالنتيجة وعانيت في كسر إرساله، واكتسبت الثقة بعد الفوز في المجموعة الثانية".
وضرب الأميركي تومي بول السابع عشر موعدا مع النروجي كاسبر رود التاسع بعد فوزه على الإيطالي لوكا ناردي (المصنف 123)، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، حيث احتاج بول إلى ساعة و21 دقيقة لحسم النتيجة 6-4 و6-3.
وكان رود، عانى لحجز مقعده إلى ربع النهائي بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الفرنسي جايل مونفيس (37 عاما والمصنف 54 عالميا)، إلى فوز 3-6 و7-6 (7-3) و6-4.
ولدى السيدات، تأهلت الأميركية كوكو جوف، إلى ربع النهائي على حساب البلجيكية إليز مرتنز الفائزة بأربع بطولات كبرى 6-0 و6-2.
وستلعب جوف مع الصينية يوي يوان (49)، التي فازت بدورها على الروسية داريا كاساتكينا (12)، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3. كما أقصت اليونانية ماريا ساكاري، الفرنسية ديان باري (61) بفوزها عليها 2-6 و6-3 و3-6 لتلتقي مع الأميركية إيما نافارو (23)، التي أوقفت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بفوزها 3-6 و6-3 و2-6.
وفازت نافارو المتوجة بلقب دورة هوبرت الأسترالية (250) في كانون الثاني (يناير)، بأكثر عدد من المباريات الموسم الحالي (18)، علما بأنها شاركت في 7 دورات حتى الآن، حيث وصلت إلى نصف نهائي دورتي أوكلاند وسان دييجو.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، أن الجماهير الراغبة في حضور مباريات بطولة فرنسا المفتوحة العام الحالي، لن تتمكن من شراء التذاكر إلا باستخدام تطبيق عبر الهواتف المحمولة.
وتم تدشين تطبيق على الهواتف المحمولة باسم بطولة "رولان جاروس"، التي ستقام على الملاعب الترابية خلال الفترة من 26 أيار (مايو) وحتى 9 حزيران (يونيو) المقبلين.
وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن التذاكر الورقية لن تكون متاحة، مضيفا أن هذه المبادرة من شأنها أن تقلل من وقت الانتظار في عملية شراء التذاكر.
ومن المنتظر أن يكون ملعب "سوزان لينجلين" ثاني أكبر ملاعب البطولة مزودا بسقف مغطى يسمح بإقامة المباريات أثناء الأحوال الجوية المتقلبة. ويذكر أن ملعب "فيليب شاترييه"، مزود أيضا بسقف قابل للطي، وسوف يستضيف 11 مباراة مسائية العام الحالي.
وتشمل التعديلات على نسخة العام الحالي لبطولة "رولان غاروس"، إقامة مباريات التصفيات على ملعب "سوزان لينجلين" في الفترة من 20 إلى 24 أيار (مايو) المقبل.

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