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سيميوني سعيد بإقصاء إنتر ميلان.. وإنزاغي يشعر بالفخر

3/14/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سعادته في الإطاحة بفريق إنتر ميلان الإيطالي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 في إياب ثمن النهائي، حيث تم اللجوء لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بفوز أتلتيكو 2-1، ليتعادل مع إنتر ميلان الذي كان انتصر ذهابا في ملعبه بهدف دون رد.
وقال سيميوني في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي: "أقول لجمهورنا شكرا، أكن الكثير من الاحترام والتقدير لمشجعينا، وصلنا إلى المباراة بعد تقديم مواجهتين سيئتين في بيلباو وقادش، لكننا شعرنا بدعم الجمهور الهائل، حيث يلعب المشجعون دورا حاسما في ملعبنا، والذي قادنا إلى تحقيق الانتصار".
وتابع: "العودة لربع نهائي دوري الأبطال تبدو سهلة ولكنها ليست كذلك على الإطلاق، لقد لعبنا أمام خصم مذهل وتألق فريقنا، مدافعونا قدموا مباراة استثنائية"، قبل أن يمدح سيميوني لاعبيه ممفيس ديباي وأنخل كوريا وبابلو باريوس وروديجو ريكيلمي والحارس يان أوبلاك.
وعن أوبلاك الذي تصدى لضربتي جزاء، قال سيميوني: "أنا سعيد للغاية من أجله، يريد البقاء هنا وهو مهم للغاية لنا"، كما أثنى سيميوني على مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان: "ظل يلعب قدر المستطاع، عندما لم يستطع الوقوف على ساقيه طلب التغيير، هذا ما يفعله الرجال".
وقال الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد: "إن فريقه عليه أن يشعر بالفخر بعد الأداء الذي قدمه في إياب دور الـ16، لافتا: "نشعر بالفخر لما قدمه الفريق، ونشعر بالحزن؛ لكن علينا أن نهنئ الفريق لأنه كافح وكان الأفضل في الشوط الثاني والوقت الإضافي، سنحت لنا فرص لا نهدرها عادة".
وتابع: "نشعر بالإحباط لأننا لعبنا نهائي الموسم الماضي وخسرناه أمام مانشستر سيتي، الشعور بالإحباط أمر طبيعي ولكن يجب على اللاعبين أن يشعروا بالفخر، علينا أن نستعيد الطاقة والقوة، أتلتيكو خصم قوي وحارسه تألق في التصدي لركلات الترجيح، في آخر نصف ساعة والوقت الإضافي لعبنا بشكل جيد وسنحت لنا فرص للتسجيل".
بدوره، قال الأرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد: "إنه وزملاؤه قضوا ليلة رائعة، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفا بأن الأمور ستصبح أصعب في الدور المقبل".
وأضاف: "سعيد للغاية بالنتيجة والتأهل على حساب منافس رفيع الشأن، لكنني مرهق أيضا نتيجة للمجهود المضني الذي بذلناه طيلة اللقاء، حان الآن وقت الاستمتاع، ندرك أننا نصبح أقوى على ملعبنا ونعاني بشدة خارجه، نتمنى أن نتعلم ونغير ذلك، لا أريد تخيل إلى أي درجة عانينا اليوم، إنها ليلة من الطراز الذي يعجبنا ونستمتع الآن بذلك".
واستطرد: "الأمور ستتعقد بشدة الآن في ربع نهائي التشامبيونزليغ، لكننا فريق قوي أيضا في مباريات الذهاب والعودة، المدربون هم من يقررون اللاعبين الذين سينفذون ركلات الترجيح، هم يعرفوننا جيدا، ونحن أيضا كنا مصممين على النجاح في التسجيل، لقد كنا ندرك أيضا أن لدينا حارس مثل أوبلاك وواثقين في قدرته على التصدي لركلة ما".
وعبر الإسباني ساؤول نييغيز لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، عن حزنه بعد أن أضاع ركلة ترجيحية في المباراة التي انتهت بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، حيث كتب ساؤول عبر حسابه على شبكة (x): "إنها لحظة سيئة بالنسبة لي على المستوى الرياضي، وأقبل كل الانتقادات".
وقال ساؤول في رسالة نشرها عقب انتهاء المباراة التي انتهت بفوز الأتلتي بركلات الترجيح 3-2 في إياب ثمن النهائي على ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو): "بصراحة، من الصعب علي أن أكتب في هذه اللحظات، لكن كما أكتب في الأوقات الجيدة، يجب أن أفعل ذلك في الأوقات السيئة أيضا، إنها لحظة سيئة بالنسبة لي على المستوى الرياضي، وأنا مدرك لذلك".
وأضاف: "أتقبل كل الانتقادات، ليس فقط بسبب ركلة الترجيح ولكن بسبب الحالة التي أمر بها الآن، لا أعرف بالضبط ما الأمر، لكن الشيء الوحيد الذي علموني إياه هو الاستمرار بالعمل في السراء والضراء، حتى أتمكن من تغيير الوضع". حيث كان ساؤول هو اللاعب الوحيد في أتلتيكو الذي أهدر ركلة ترجيح في مباراة أول من أمس، حيث تصدى لها حارس إنتر ميلان، السويسري يان سومر.
في المقابل، أعرب الألماني إدين تيرزيك المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، عن فخره الشديد بوصول فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين دون رد في إياب ثمن النهائي الذي أقيم على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين (3-1) بعد تعادله ذهابا في هولندا (1-1).
وقال تيرزيك في تصريحات تلفزيونية: "الوصول إلى ربع النهائي يعني الكثير، وصولنا لتلك المرحلة لم يكن مفروغا منه، لكننا اكتسبنا ذلك الحق بقوة على مدار مباراتين، ربما لعبنا أفضل 30 دقيقة في الموسم اليوم، يمكن مشاهدة رغبتنا في لعب كرة القدم، لسوء الحظ توقفنا عن ذلك في الشوط الثاني، ولكننا دافعنا بشغف كبير". وبالنظر إلى فخره الشديد بثنائي الفريق ماتس هوميلز وماركو رويس، قال: "أنا فخور بالفريق ككل وفخور بالتواجد هنا اليوم، أظهرنا ما يمكننا فعله عند تقديم كرة قدم جميلة".

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