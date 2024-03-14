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تلاشي القدرات المالية لأندية المحترفين يفاقم معاناة اللاعبين في رمضان

3/14/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تسبب عدم انتظام أندية المحترفين لكرة القدم، بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، في زيادة معاناة نجوم هذه الفرق خلال شهر رمضان المبارك الذي يتطلب مصاريفا مالية أكبر.
وارتفعت مطالبات اللاعبين في معظم الأندية خلال أيام الشهر الفضيل من خلال الاتصالات الدائمة مع رؤساء الأندية وأعضاء الإدارات والأجهزة الفنية والإدارية، وبرز هذا الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد من اللاعبين، حيث يتعذر عليهم تحمل المزيد من الأعباء المالية في ظل الظروف الراهنة.
وكشف لاعبون في حديثهم لـ"الغد"، عن حجم المشاكل الاقتصادية التي يعانون منها، في ظل عدم انتظام صرف رواتبهم من الأندية التي تماطل كثيرا.
وبدأت معاناة اللاعبين تظهر بشكل واضح من خلال المقابلات الإعلامية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمناشدات من خلال فيديوهات خاصة.
وأجبرت المطالبات اليومية للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، إدارات الأندية التوجه نحو الحكومة لطلب مساعدة عاجلة تساهم في رفد صناديقها وصرف جزء من مستحقات اللاعبين، حيث خاطبت الأندية الحكومة بحثا عن حلول.
ورغم المعاناة الكبيرة للأندية والمطالبات اليومية بحل سريع، لم ينجح اتحاد الكرة حتى الآن في استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف أعباء الآثار المالية على صناديق الأندية، رغم الوعود التي قطعها الاتحاد بإيجاد الراعي، ولكن من دون أن يحصل ذلك، بل لم يحدد الاتحاد حتى الآن موعد الاجتماع الذي طلبته الأندية، لبحث عدد من الأمور التي تهم الأندية وأهمها الجانب المالي.
ويقول أحد لاعبي فرق المحافظات بدوري المحترفين طلب عدم ذكر اسمه في حديثه لـ"الغد": "يوما بعد يوم يتراجع المستوى الفني والبدني للاعبين نتيجة تراجع المردود المادي الذي يحصل عليه اللاعب وعدم الانتظام في صرف المستحقات المالية، وهروب الإدارة من الرد على طالبات اللاعبين، الأمر الذي يؤثر سلبا على مزاجية اللاعبين وتراجع مستواهم لعدم قدرتهم على تأمين الاحتياجات اليومية لبيوتهم خصوصا في هذا الشهر المبارك، والذي تزيد فيه المصاريف والالتزامات العائلية".
ويضيف: تساهم فترات التوقف في المعاناة اليومية للاعبين بسبب عدم وجود اهتمام من الإدارات بانتظام التدريبات، حيث لا يوجد مباريات وطالب الحكومة يإيجاد حل سريع للمشكلة المالية من خلال، تقديم دعم مالي يخفف من الأعباء ويساهم في صرف مستحقات اللاعبين.
من جانبه، يرى المتابع الدائم للدوري الأردني خالد الزعبي، أن اللاعب الأردني مظلوم من الإدارات التي لا تعمل على إيجاد حلول للأزمات المالية، وتتعاقد مع اللاعبين من دون وجود الأموال الكافية لتأمين مستحقاتهم خلال الموسم.
وقال: "الرواتب المتواضعة التي يحصل عليها لاعبو الكرة الأردنية، لا تتجاوز أجرة الموظف العادي ومع ذلك، لا يتم صرفها منذ أشهر، والمشكلة أن الغياب عن التمارين يدفع إدارة النادي إلى خصم نسبة من الراتب، وهذا يجعل الفريق يدخل في دوامة من المشاكل والصدامات.
ويؤكد المشجع ناصر المناور، ضرورة إيجاد حل لمعاناة اللاعبين الذين يمرون بظروف مالية صعبة وخصوصا في أيام شهر رمضان الكريم.
ويضيف: "منذ مواسم ماضية وخصوصا مع أزمة "كورونا"، بدأت مشاكل وصعوبات وعوارض الأزمة المالية تظهر بشكل واضح في ناد أو أكثر، ولكن في الموسم الحالي ضربت الأزمة المالية الأندية كافة، باستثناء واحد أو اثنين، وانعكس ذلك على منظومة الفرق بما يهدد مستقبلها، والحلقة الأضعف في المنظومة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، حيث لا انتظام بصرف الرواتب ولا حلول لدى الإدارات".

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