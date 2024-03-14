Friday, 15 March 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزعبي: بطولات الطاولة للفئات العمرية ركيزة أساسية في تطوير اللعبة

3/14/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي: "إن الاتحاد ينظر إلى بطولاته المحلية بأهمية كبيرة، وخصوصا بطولات الفئات العمرية، نظرا لما تمثله من قاعدة لاكتشاف اللاعبين واللاعبات أصحاب المواهب، إضافة إلى بطولات الكبار للوقوف على المستوى الفني للاعبي المنتخبات الوطنية، وانتقاء اللاعبين المميزين الذين يظهرون بصورة طيبة خلال المنافسات".
وأكد الزعبي، أن الاتحاد اختار المواعيد المناسبة لإقامة بطولاته المحلية للعام الحالي، والتي تتوافق مع تحضيرات المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الرسمية، والتزام اللاعبين بالامتحانات المدرسية، متنميا أن تعكس البطولات تطلعات الاتحاد في رفع المستوى الفني لللاعبين كافة، داعيا الأندية إلى ضرورة التركيز على اللاعبين صغار السن الذين يعتبرون مستقبل اللعبة في المراحل المقبلة.
وكان الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، حدد مواعيد إقامة كافة بطولاته المحلية التي ستقام العام الحالي، فإلى جانب بطولة الأندية للفئات العمرية، تقام بطولة مراكز الواعدين خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهي البطولة التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد لما تمثله من قاعدة رئيسية لاكتشاف اللاعبين أصحاب المواهب، ثم يقيم الاتحاد بطولة أندية الدرجة الثانية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وفي الشهر ذاته، تقام بطولة الرواد والتي تشهد عادة مشاركة نخبة من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة خلال مسيرتهم في الملاعب.
وتقام هذه البطولات كافة، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، ثم تحتضن صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة المملكة المفتوحة خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يختتم الاتحاد نشاطاته المحلية بإقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل .
من ناحية أخرى حدد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة يوم الـ 31 من آذار(مارس) الحالي، آخر موعد لتسجيل الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الفئات العمرية للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 4 ولغاية 6 من نيسان(أبريل) المقبل، في صالة اليرموك بمدينة الحسين.
والفئات العمرية المعتمدة لهذه البطولة للجنسين (الذكور والإناث) هي: تحت 19 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 11 سنة، حيث ينتظر أن تقوم اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد وعقب الانتهاء من تسجيل الأندية بإجراء قرعة البطولة للفئات العمرية كافة.

MENAFN14032024000072011014ID1107980245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث