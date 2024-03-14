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رأفت علي ورفاقه يقودون الوحدات في المرحلة المقبلة

3/14/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - فهمت "الغد" أن أبناء الوحدات كل من: المدير الفني رأفت علي، والمدرب العام أشرف شتات(المرجح اعتذاره عن المهمة لأسباب خاصة)، ومساعد المدرب باسم فتحي ومدرب الحراس وسام حزين، سيقودون فريق الوحدات خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدير الفني المستقيل أمجد أبوطعيمة، مع انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي في 28 آذار (مارس) الحالي.
وبحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، من المتوقع أن يوقع الثلاثي "رأفت علي، أشرف شتات، باسم فتحي" على عقودهم يوم غد، وقيادة تدريبات الفريق في ظل غياب لاعبيه الدوليين والأولمبيين، حيث يتدرب الفريق حاليا بقيادة إداري الفريق محمد جمال ومدرب حراس المرمى وسام حزين الذي بقي ضمن الجهاز الفني الحالي، رغم استقالة رفيقيه في الجهاز الفني السابق أبوطعيمة وعامر عقل.
وتسنتجد إدارة نادي الوحدات بأبناء النادي من جديد، في ظل ما عانى منه الفريق من غياب الاستقرار الفني، وكثرة المدربين الذين أشرفوا على قيادة الفريق في ذهاب الموسم الحالي، بدءا من البوسني داركو، مرورا بالعُماني رشيد جابر، ووقوفا عند الوطني أمجد أبوطعيمة، الذي تقدم باستقالته بعد أقل من شهرين لتولي المهمة الفنية للفريق، في ظل عدم رضا الجماهير تبعا لسوء أداء ونتائج الفريق الذي يقف بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد برصيد 40 نقطة، مع انتهاء الجولة 14 من دوري المحترفين.
ويعول فريق الوحدات على أبناء النادي بقيادة "أسطورة" الجماهير الوحداتية رأفت علي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي، والاحتفاظ بلقب كأس الأردن الذي حمله الوحدات في الموسم الماضي، وسبق لرأفت وأن قاد الوحدات لاعبا إلى إنجازات محلية وحضور قاري وعربي، وقاد الوحدات في الموسم الماضي خلفا للبرازيلي فييرا، الذي تواجد معه مدربا، وظفر بلقب بطولة "القدس والكرامة" الأول، وتواجد برفقة المدير الفني رائد عساف في المشاركة الوحداتية الثانية بدوري أبطال آسيا، قبل أن يتقدم المدربين باستقالتهما، وتولى قيادة الفريق الفرنسي جوميز بالموسم الماضي، في الوقت الذي تواجد فيه رأفت علي ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السوري عماد خانكان، واستقال وقتها الجهاز الفني بعد أسابيع عدة، من انطلاق المنافسات.
وتسلح اللاعب السابق للوحدات أشرف شتات بالشهادات التدريبية، وهو الحاصل على شهادة التدريب "البرو"، وسبق أن خاض تجارب خارجية ومحلية، وكذلك مساعد المدرب باسم فتحي، المدافع السابق في فريق الوحدات، والثلاثي من جيل الوحدات نفسه، الذي شارك في تحقيق إنجازات كروية خالدة في "بال" الجماهير الوحداتية، وسبق لباسم فتحي أن تولى مهمة التدريب في الفئات العمرية للوحدات.

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