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العرب: لا أشعر بالغربة في قطر.. وهذه طقوسي الرمضانية

3/14/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يحرص مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق معيذر القطري يزن العرب، على التجمع مع اللاعبين الأردنيين في شهر رمضان المبارك، مفيدا بأنه سيقضي معهم غالبية الوقت من خلال تناول وجبتي الإفطار والسحور.
وتحدث العرب في زاوية "نجم في رمضان"، عن كيفية قضاء يومه خلال هذا الشهر الفضيل، من خلال الاستيقاظ خلال ساعات الظهيرة، وأداء الصلوات وقراءة القرآن، وأداء صلاة التراويح، ومن ثم التوجه للتدريب في ساعات المساء".
وقال العرب في تصريحات لـ"الغد": "الأجواء في قطر مشابهة للأردن إلى حد كبير فيما يتعلق بالعادات والتقاليد خلال الشهر الفضيل، وافتقدت بعض الأجواء الرمضانية خلال احترافي مع سيلانجور الماليزي خلال العامين الماضيين، وهو ما عشته خلال الأيام الأولى بالدوحة".
ولفت العرب، إلى أن الموسم الحالي يشهد احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين بالدوري القطري سواء دوري النجوم أو الدرجة الثانية، وهو ما جعله لا يشعر بالغربة كثيرا، إلى جانب تواجد عدد كبير من المدربين واللاعبين المعتزلين الذين يحرصون دائما على التجمع باللاعبين الحاليين.
وتابع: "يمر شهر رمضان العام الحالي وفي القلب غصة، لما يحدث في قطاع غزة من إبادة بحق المدنيين، إلى جانب المجاعة التي يتعرضون لها لعدم توفر الطعام والمياه، وندعو الله بأن ينهي أزمتهم وينصرهم في حربهم".
وأوضح العرب البالغ من العمر 28 عاما، أن أجمل ذكرياته الرمضانية كانت في العام 2018، عندما حقق أول ألقابه كلاعب محترف برفقة فريق الجزيرة، بالحصول على لقب كأس الأردن، والذي مهد الطريق للفريق لاحقا للوصول مرتين لنهائي الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي.
وعن انتقاله لنادي معيذر، كشف العرب عن ارتياحه في اللعب مع الفريق الذي مر بمرحلة صعبة في مرحلة الذهاب، ونجح منذ وصوله مع الفريق في جمع 5 نقاط ثمينة في سبيل البحث عن البقاء بين كبار قطر لموسم جديد.
وزاد: "تنتظرنا مباراة مهمة أمام السد غدا قبل فترة التوقف الدولية، ونطمح من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجئة، واستعداداتنا مثالية للظفر بنقاط المواجهة التي ستكون كفيلة في إبعادنا عن منطقة الخطر، وأتطلع إلى إثبات تميز اللاعب الأردني في الخارج".
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، العرب من أجل تمثيل "النشامى" في مباراتيه المقبلتين أمام باكستان بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا، بعد أن كان عنصرا أساسيا في تشكيلة المنتخب بالنهائيات القارية التي اختتمت الشهر الماضي، وحل المنتخب الوطني وصيفا لبطلها.
وشدد العرب، على أن الإنجاز الذي تحقق مؤخرا لن يكون الأخير في مسيرته مع المنتخب الوطني، موضحا أن النشامى قادمون مجددا، والهدف الأساسي والرئيسي يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم، وأن هذا الأمر غير مستحيل على اللاعبين الذين كانوا الأفضل بالبطولة القارية.
وواصل: "نملك فرصة تاريخية لبلوغ المونديال للمرة الأولى، وجميع المنتخبات التي ستواجهنا في التصفيات ستقدم مجهودا مضاعفا باعتبارنا وصيفا لبطل القارة، ولدي ثقة بأن المنتخب قادر على تصويب وضعه في بقية المواجهات وحصد 12 نقطة والتأهل للدور التالي ومنه إلى كأس العالم".
ويتمنى العرب من جماهير المنتخب الوطني مؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم باستمرار في المرحلة المقبلة، وأن تحضر بكثافة لمباراة باكستان في ستاد عمان خلال الشهر الحالي، من أجل تحقيق فوز يسهل من المهمة عليهم لاحقا بالتأهل.
ومن الجدير بالذكر، أن العرب بدأ مسيرته مع الجزيرة على الصعيد المحلي، قبل أن يلعب مع الوحدات لأكثر من موسم، ومنه اتجه إلى سيلانجور الماليزي، فيما خاض مؤخرا تجربة احترافية قصيرة مع الشرطة العراقي.

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