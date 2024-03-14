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ترقب لقرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

3/14/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - تسحب اليوم عند الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت عمان)، قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، والتي ستجري مراسمها في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.
وتأهلت فرق؛ ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي وآرسنال (إنجلترا)، بايرن ميونيخ وبروسيا دروتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.
وتوقف مشوار فرق؛ إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو (إيطاليا)، آيندهوفن (هولندا)، بورتو (البرتغال)، ريال سوسيداد (إسبانيا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، ولايبزيغ (ألمانيا)، عند حاجز دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
وينص نظام القرعة الأوروبية، على غياب المحددات التي كانت تمنع التقاء فريقين من الدولة نفسها في هذا الدور، خلافا للأدوار السابقة، ما يفتح الباب أمام احتمالية وقوع مواجهات قوية؛ لعل أكثرها ترقبا مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة؛ في استعادة لما حصل بالسنوات الماضية عندما تواجه الفريقان على الصعيد الأوروبي، أو "ديربي مدريد" بين الريال وجاره اتلتيكو، إلى جانب احتمالية "الكلاسيكير" بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، أو قمة نارية بين الجارين آرسنال ومانشستر سيتي، المتصارعان على لقب "البريميرليغ".
وعند إجراء القرعة، سيكون الفريق الذي يتم سحبه أولا هو المستضيف لمباراة الذهاب، مع تأكيد أنه سيكون بإمكان الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي أن تواجه بعضها البعض حسبما ستسفر عنه القرعة بعيدا عن "توجيه القرعة"، حتى لو كان الفريقان من البلد نفسه أو سبق لهما اللعب في دور المجموعات والتأهل عن المجموعة ذاتها.
وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية يومي التاسع والعاشر نيسان (أبريل) المقبل، فيما تجري مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته. أما مباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 نيسان (أبريل) والأول من أيار (مايو) المقبلين، على أن تلعب مباراتا الإياب يومي 7 و8 من الشهر ذاته، فيما حدد "يويفا" يوم 1 حزيران (يونيو) المقبل، موعدا للنهائي في ملعب "ويمبلي" بلندن.
ويسجل الدور ربع النهائي لهذه النسخة من مسابقة التشامبيونزليغ عودة قوية للكرة الإسبانية بوجود 3 أندية، فيما سيكون حاملا للقبي النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن السباق نحو مجد أوروبي جديد.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يستعد لإجراء تعديلات شاملة الصيف المقبل، على نظام سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، بحيث تتلاءم مع الشكل الجديد للمسابقة.
وستقام البطولات الثلاث للأندية الأوروبية في الموسم المقبل بنظام الدوري من 36 فريقا بدلا من نظام المجموعات بمشاركة 32 فريقا، والذي كان معمولا به منذ موسم 1999-2000، حيث من المقرر أن يواجه كل فريق في مرحلة الدوري 8 أندية أخرى، ويحاول "يويفا" تطوير عملية سحب القرعة، التي كانت تتم بشكل يدوي بسحب أسماء الفرق من أوعية مصنفة.
ومن المقرر، أن يتم إبعاد المواجهات المباشرة بين الأندية من البلد نفسه في منافسات الدور الأول الذي سيقام بنظام الدوري، على أن يبدأ "يويفا" اعتبارا من الأدوار الإقصائية بتطبيق تصنيف الأندية على غرار التنس، حيث يتم وضع الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري بمسارين مختلفين في القرعة، حيث لا يمكنهما الالتقاء حتى المباراة النهائية.

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