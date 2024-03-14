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لاعبو منتخب الكراتيه يبدأون منافسات الدوري العالمي اليوم

3/14/2024 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تقام في المجمع الرياضي ‏بفندق منتجع دايما بيز بمدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
ويشارك في البطولة قرابة 376 رياضيا من 60 دولة، (32 لاعبا كحد أقصى في كل ‏فئة)، وتقام على نظام جولة روبن في عمليات ‏الإقصاء وتتبع مباريات الدور ربع النهائي ونصف ‏النهائي ومباريات الميداليات نظام ‏خروج المغلوب.
وأقيمت في ساعة متأخرة من يوم أمس عملية القرعة، بحضور مندوبي الدول المشاركة في البطولة، كما عقد اجتماع للمدربين والحكام.
ويمثل المنتخب في نزالات اليوم كل من: ‏حسن المصاروة ‏‏(وزن تحت 75 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، الفائز في جائزة ‏‏"الفائزون الكبار" ‏‏2023، وسيخوص صاحب برونزية الدوري العالمي في باريس عفيف ‏‏غيث نزالات ‏‏(وزن تحت 67 كغم) يوم غد. ويسعى لاعبو المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة في الدوري العالمي، والظفر بميداليات ملونة تمكنهم من التقدم في التصنيف ‏الدولي.
كما وتؤهل جولات الدوري العالمي، إلى بطولة العالم التي ستقام في مصر، وتتيح الفرصة أمام اللاعبين الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا في كل فئة فردية، للفوز بجائزة "الفائزون الكبار".

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