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الملاكم الكسبة.. عيون تتطلع لميدالية أولمبية وتحقيق الأرقام القياسية

3/14/2024 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يتطلع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة، للظفر بميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، بعد تأهله للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه عن رياضة "الفن النبيل"، ضمن التصفيات العالمية التأهيلية التي اختتمت مؤخرا في إيطاليا.
كما يسعى الكسبة، إلى تحقيق أرقام قياسية في لعبة الملاكمة، من خلال مواصلة حصد الميداليات والإنجازات على مختلف الصعد.
ونجح الكسبة في تسجيل اسمه بأحرف من ذهب، باعتباره أول ملاكم أردني يبلغ الأولمبياد في 3 مناسبات، وثاني رياضي محلي بعد الفارس إبراهيم بشارات، الذي سبق له وأن تواجد بالأولمبياد في 4 مناسبات.
وكان الكسبة، بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على البرازيلي يوري فالكاو ضمن منافسات دور الـ32، قبل أن يتخطى منافسه الأوغندي توكا موهيبوا في ثمن النهائي، فيما جاء انتصاره بربع النهائي على المالدوفي ألكسندرو باراشيف، ليخطف واحدة من البطاقات المؤهلة بشكل مباشر للأولمبياد.
ولم يستطع بقية لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في التصفيات، الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد، بعد خسارتهم بأدوار مختلفة، علما بأنهم لديهم فرصة أخيرة للتأهل للدورة العالمية من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في تايلند نهاية شهر أيار (مايو) المقبل.
ويؤكد الكسبة في حديثه لـ"الغد"، أن الهدف المقبل له يتمثل في التتويج بميدالية أولمبية، ليكون رابع رياضي أردني يحصل على ميدالية بعد كل من: أحمد أبو غوش وصالح الشرباتي في رياضة التايكواندو، وعبد الرحمن المصاطفة في رياضة الكراتيه.
وأضاف: "أصبحت لدي الخبرة في اللعب بالأولمبياد، والميدالية الأولمبية تحتاج إلى تركيز وعمل قوي وراحة نفسية من أجل الحصول عليها، ولا أرضى بغيرها في مشاركتي المقبلة لأكون أول ملاكم أردني يتوج بها". ويشيد الكسبة بأداء زملائه في التصفيات الماضية، ووداعهم المنافسات على يد لاعبين جميعهم تأهلوا للأولمبياد، متوقعا تأهلهم جميعا خلال التصفيات التأهيلية الثانية نظرا للمستويات المميزة التي يقدمونها منذ فترة طويلة، وأحقيتهم بها.
وتابع: "مررت بظروف صعبة في مسيرتي مؤخرا وأبرزها الإصابة، والتي تغيبت بسببها عن دورة الألعاب العربية في الجزائر، وهو ما يخلق إحباطا لدى اللاعب في مشاركة جميع زملائه وهو لا يستطيع المشاركة، لكن الله عوضني بالتأهل للأولمبياد".
ويوضح الكسبة، أن مستوى المنتخب الوطني تحسن كثيرا منذ وصول المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داجوبيرتو سكوت، والذي نجح المنتخب عند قدومه في الحصول على ميدالية ملونة ببطولة العالم، إلى جانب تحقيق ميداليتين ذهبيتين ببطولة آسيا.
وسيمثل المنتخب في التصفيات المقبلة اللاعبين الذين شاركوا بالتصفيات الماضية، وهم: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
ومن الجدير بالذكر، أن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في هذه الرياضة، حيث تأهل وقتها كل من الحاليين: عبادة الكسبة، حسين عشيش، عدي الهنداوي، زياد عشيش، إلى جانب المعتزل محمد الوادي.

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