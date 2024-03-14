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الأولمبي يلتقي النشامى والحسين إربد ويقترب من وديتين في قطر

3/14/2024 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان - بدأ اتحاد كرة القدم مساعيه لترتيب مباراتين وديتين دوليتين للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، قبيل منافسات بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 15 نيسان (إبريل) المقبل.
وتأتي هاتان المباراتان المتوقعتان في الدوحة، في ظل حاجة المنتخب الأولمبي لخوض منافسات قوية قبيل المشاركة في بطولة كاس آسيا القوية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ووفق المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، فإن هناك مشاورات لخوض مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي الصيني في قطر، إلى جانب محاولة اجراء مباراة ودية ثانية مع منتخب أوزبكستان الأولمبي أو منتخب فيتنام الأولمبي.
المنتخب الأولمبي تحت سن 23، يسعى ايضا للمغادرة إلى قطر مبكرا، الأمر الذي يفرض عليه المغادرة منقوص العدد، بسبب ارتباط لاعب أو لاعبين بأنديتهم في مباريات دوري المحترفين، حيث يتوقع أن يغادر المنتخب إلى قطر يوم 5 الشهر المقبل، على أن يخوض مباراة ودية في اليوم التالي أو الذي يليه، حتى وإن لم تكتمل صفوفه، بانتظار اكتمال الترتيبات التي سيعلن عنها اتحاد الكرة فور الانتهاء منها بشكل رسمي.
وكان منتخب تحت سن 23، قد دخل في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصة عمان، بقيادة المدير الفني عبدالله ابو زمع، ومشاركة اللاعبين أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه، باستثناء عمر صلاح الذي سيلتحق خلال الفترة المقبلة.
ويأتي المعسكر المغلق قبل مغادرة المنتخب إلى مدينة الإحساء السعودية يوم الأحد المقبل، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، حيث يفتتخ مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 آذار، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان(إبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
مباراتان أمام "النشامى" والحسين إربد
اتفق المنتخب الأولمبي ايضا على خوض مباراتين وديتين في عمان، حيث يلتقي مع منتخب النشامى في تجريبي (المباراة اقيمت مساء أمس أو تقام اليوم)، كما تم الاتفاق على مباراة ودية أخرى أمام فريق الحسين إربد تقام غدا أو بعد غد.
لمسات معنوية في أول إفطار جماعي للمنتخب
في خطوة معنوية لاقت الاطراء والإشادة، حرص المنتخب الأولمبي في أول إفطار جماعي له في الفندق أول من أمس، على توجيه الدعوة للاعبيه الثلاثة الغائبين عنه بسبب الإصابات وهم هايل ذيابات ومهند العرامشة وأمين الشناينة، للتواجد مع المنتخب في حفل الإفطار الرمضاني.
وجاءت هذه الخطوة للتأكيد على أن المنتخب يحرص على متابعة لاعبيه خلال مراحل علاجهم، على الرغم من احتجابهم عنه في المنافسات المقبلة في غرب آسيا وكأس آسيا.
ويأمل المنتخب الأولمبي على الاستفادة من بطولة غرب آسيا، والمباراتين الوديتين المتوقعتين، لتشكيل منتخب منافس في كأس آسيا وقادر على بلوغ الأولمبياد.

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