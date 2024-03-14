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للحفاظ على نشاط الجسم في رمضان.. إليك نصائح مهمة

3/14/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- للصوم فوائد كثيرة على صحة الإنسان، لكن اتباع نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على نشاط الجسم أثناء الصيام.
في هذا السياق، تحدثت اختصاصية التغذية رهف البوشي، حول كيفية تناول الطعام الصحي والحفاظ على رطوبة الجسم خلال الصيام.
الماء ثم التمر
وقالت رهف البوشي، إنه ينبغي أن يبدأ الأشخاص وجبة الإفطار في رمضان بشرب كمية قليلة من الماء ثم تناول التمر، الذي يعد مصدراً رائعاً للسكر الذي ينشطهم سريعاً، وهو الأمر الذي يحتاجونه بعد ساعات طويلة من الصوم.
كما أوضحت أن التمر يحتوي على بعض الألياف المفيدة جداً للصحة، ويمكن تقليل فرص تسببه في ارتفاع حاد بنسبة السكر في الدم عند تناوله مع مصدر بروتين مثل بعض المكسرات، مع العلم أنه لا ينبغي أن يتناول الشخص الكثير من التمر، بل ينبغي الاكتفاء بواحدة أو اثنتين فقط.
كذلك مضت قائلة إنه بعد تناول التمر، لا ينبغي أن يتناول الأشخاص كميات كبيرة من الطعام بسرعة، بل ينبغي أن يأكلوا ببطء وأن يحرصوا على مضغ الطعام جيداً.
3 أقسام
وعن المكونات والعناصر الغذائية التي يجب أن تحتوي وجبة الإفطار عليها، أضافت البوشي أنه عند إعداد وجبتك، قسم طبقك إلى 3 أقسام: القسم الأول، الذي يمثل نصف الطبق، ينبغي أن يحتوي على الخضراوات غير النشوية أو السلطة. أما القسم الثاني، الذي يمثل ربع الطبق، فينبغي أن يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف، مثل الكينوا أو البطاطا. أما الربع الأخير من الطبق، فيجب أن يكون مخصصاً للبروتين، أي الدجاج ولحم البقر واللحوم الأخرى.
كما شددت أيضاً على ضرورة تناول بعض الفواكه بعد الانتهاء من الإفطار.
ماذا عن وجبة السحور؟
فيما لفتت إلى أنه ينبغي أن تحتوي وجبة السحور على كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية، قائلة "إن سبب تأكيدنا على ضرورة تناول البروتين والدهون الصحية في وجبة السحور هو أنها أبطأ بالهضم في الجسم"، مؤكدة أن هذه هي الأطعمة التي ستمنحك الطاقة طوال اليوم، ومن الأمثلة على ذلك البيض والأفوكادو والشوفان والزبادي اليوناني.
أما الأطعمة التي تنصح الناس بتجنبها خلال شهر رمضان، فأوضحت: "بصراحة، لا أحب أن أقول للناس إنه لا ينبغي عليهم تجنب الأطعمة بشكل تام، لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب عدم الإفراط في تناولها، مثل المشروبات المحلاة والأطعمة المقلية".
وأكدت أهمية التأكد من ترطيب الجسم بشكل كاف خلال ساعات عدم الصيام، عن طريق شرب كمية كافية من الماء وتناول الحساء والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.-(العربية نت)

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