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نزال يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني الدامغة في مخيم جنين أسطورة هزت العالم

3/14/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول مؤلف كتاب "مخيم جنين أسطورة هزت العالم"، غسان نزال، إن مخيم جنين دخل تاريخ نضال الشعوب من أوسع أبوابه، وبات يحتل من ذاكرة النضال الفلسطيني حيزا مرموقا أجاز توثيق صموده الأسطوري، ومن ثم الجريمة المرعبة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقه، بغية إخضاعه وإخماد ناره، في سياق مخطط إسرائيلي استهدف البنى الفلسطينية، وتصفية محاورها المنحازة إلى مسلك الكفاح المسلح، وإعادة ترتيب أوراق السلطة الوطنية تحت ما يسمى بحملة "الجدار الواقي".
في كلمة على غلاف الكتاب، جاء فيها "في أحد الأزقة الموصلة بين حارة الحواشين وجورة الذهب، جلست امرأة على عتبة بيت طاله القصف الصاروخي كانت تحتضن طفلا في السادسة من عمره، بدأ تصرف الطفل غير مألوف، كون من هم في مثل سنة يميلون إلى الانفلات من أمهاتهم والانشغال باللعب، وبالتالي ألح الفضول بالسؤال. قالت المرأة، لقد تغير (حموده) كثيرا، بعد الاجتياح أصبح يلازم حضني طيلة الوقت. حدث هذا عندما كانت الحارة تتعرض على مدار الأيام لقصف صاروخي متواصل، لم يسلم منه بيتنا وبيوت الجيران. صار حموده يرتجف من شدة خوفه وينكمش مرتعدا عند دوي كل انفجار، ومرة بعد أخرى، أدرك من التجربة أن انفجار الصاروخ يسبقه بثوان انفجار أولي أخف حدة (وهو صوت الحشوة الدافعة الأولى)، فقال لي راجيا. (عندما تحسين أن صاروخا قادما باتجاهنا أغلقي أذني بيديك يا أمي)، دأبت على فعل ذلك، ولكن حموده ما يزال، رغم مرور شهر على انتهاء الاجتياح، يلتصق بحضني حتى لا أتأخر في إغلاق أذنيه.
امرأة أخرى قالت. ربما لا تصدقون، لدي طفلة لا تتجاوز العامين من العمر. شاهدت خلال الاجتياح ما يقشعر له البدن، من أعمال القتل والتنكيل والاقتحام. لعلها أدركت أن الموت قد يأتينا في أي لحظة. كانت تجلس بيننا عندما اقتحم الجنود الإسرائيليون البيت عبر ثغرة إحدى فوهات في الجدار، سمعنا أصواتهم وصراخهم، ولما دلفوا إلى غرفتنا هائجين فزت من حضني فجأة وهي ترفع يديها وتصرخ مرتعدة (أنا أستسلم. أنا أستسلم)".
نزال يرى أن المخيم والمدافعين عنه أدركوا أنه لابد من تسديد الضريبة لحما ودما، فلا أحد يقاتل نيابة عن أحد، وفهموا أن العرب لن يتحركوا لحمايتهم، وليس بوسعهم أن يفعلوا أكثر من الالتمام في القمم التي تشجب، فقد تخطى المقاتلون في مخيم جنين كل سقوف قد تكون محتملة، رغم فقدانهم لأي امتداد جغرافي أو إسناد خلفي.
ويشير نزال إلى أن مخيم جنين دفع إلى تجميد وتأجيل اقتحام غزة، فكان مخيمهم رغم بساطة وتواضع مسألته، قياسا بالمسائل العظيمة على أجندات الدول العظمى، شوكة صعب اقتلاعها، بل إنها لم تقتلع، إذ ما أخذ بالاعتبار الفشل النسبي للحملة العسكرية التي استهدفت حيا أو ميتا، ومن ثم النتائج العظيمة التي أفرزها صموده المجيد، والتي قلبت كارثته ومأساته إلى نجاحات فائقة، وإن بدت غير مادية أو حسية، ويكفي للتدليل على القلق الشديد الذي انتاب وسائل الإعلام والأوساط الرسمية الإسرائيلية من نتائج المقارنة العسكرية التي ستكون عارا وفضيحة كبرى لجيشها، ومن احتمال "أسطرة" المخيم؛ أي جعله أسطورة في ذاكرة النضال الشعبي الفلسطيني، وها هو يصير، شاؤوا أم أبوا.
ويقول المؤلف إنه في هذا الكتاب لا يتحدث عن مجزرة، لأن الشعب اعتاد المجازر، وتحمل نصل السكين من "دير ياسين إلى صبرا وشاتيلا"، حتى ملأت مثل هذه المناسبات روزماناته، مبينا أنه يتحدث هنا عن جرائم حرب دامغة، لجيش ضالع في الإجرام، مثل جرائم قتل لمدنيين ارتكبت بدم بارد، وجرائم دفن للأحياء والجرحى والمعوقين، ونتحدث عن كارثة إنسانية حلت بمقدرات متواضعة للاجئين بسطاء، ما زالت آلة القتل والتهجير الصهيونية تطاردهم وتلاحقهم من مخيم إلى آخر منذ زمن، وتستكثر عليهم أن يأمنوا حتى في مساكن التشريد، ويتحدث الكتاب عن الآثار العظيمة التي خلفها دم الفلسطيني، وصموده في مخيم جنين.
ويشير نزال إلى أنه يوثق لمخيم جنين كأمثولة بطولية كانت لها شروط ندر أن وفرت مثلها الشعوب من قبل وكحالة نضالية استثنائية، لا تقبل المقارنة بالأشياء والأرقام والأيام، وكاستحقاق لحفنة مقاومين، استطاعت بإرادتها وبصرف النظر عن انتماءاتها العقائدية والتنظيمية، أن تقهر جيشا مؤللا معززا بـ"الاباتشي"، وبتقنيات عسكرية مذهلة، وأن تدحض أكذوبة الجيش الذي لا يقهر.
ويؤكد المؤلف أن مخيم جنين استطاع بمقاومته الشعبية وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وعدالة موقفه كمخيم معتدى عليه، أن يضرب شارون بالخاصرة، وأن يزلزل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، القائمة على مقولة تفوق الجندي الإسرائيلي وأن يذيقها مرارة الفشل، ويمرغ سمعة جيشها "العظيم"، أن يخرج من المخيم وهو يجرجر أذيال الفضيحة والعار، بعدما ارتكب ما ارتكب ومن معه من رمم الفلاشا وبقايا جيش لحد جرائم يندى لها جبين العسكرية.
ويشير نزال إلى أن هذا الجيش الصهيوني لم يقهره عناد المقاومين في مخيم جنين فحسب، بل قهرته "مريم وشاحي وفدوى الجمال"، كما قهرته "مفرقعات العيد التي صارت بيد الأشبال أكفأ سلاحا"، مبينا أن أكثر ما استفز هذا الجيش، هو "أصوات المآذن، والعتبات والسقوف الدالفة"، واستفزته "أم علي"، التي حاكت من بقايا بيتها راية رفعتها فوق الركام، فقد خرج هذا الجيش وقد التقص في ذاكرة جنوده من أراد كتيبة "جولاني، وجفعاتي وايجوز"، عار أبد لا يمحى.
ويقول المؤلف إن هذا الجيش لم يأت إلى مخيم جنين من أجل المطلوبين فحسب، بل جاء يطلب رأس المخيم، الذي يمثل الإرادة الفلسطينية، ولم يخرج هذا الجيش نظيفا، بل خرجه ملطخا بدم الجريمة من كعبة إلى أنفه، وإلا لما رفض لجنة تقصي الحقائق أربع مرات، لقد خشيت قياداته السياسية حتى من شهادات جنودها واحتمال إدانتهم لجيشهم، ولهذا عطلت كل قرار على اعتبار أن دولتها العبرية فوق القانون، وأصرت أن تختار بنفسها من سيدلي بشهادته، وسجلت سابقة قضائية هزلية، إذ لم يشهد تاريخ القضاء يوما أن حدد المجرم بنفسه من سيدلي بالشهادة في جرمه.
ويرى نزال أن الجيش الإسرائيلي عندما رحل عن مخيم جنين ترك خلفه بصماته البربرية، بعد أن أخفق في غسلها طيلة أسبوع مكثه بعد انتهاء عملياته العسكرية. أما المخيم فقد بقي شاهدا أو شهيدا، لم يعول كثيرا على أحد. بقي يحمل جراحه وملحمته، وبقي يحمل رفضه للخيمة، والطين الأميركي، بقيت له أشياؤه، وتحت أنقاضه وترابه، لم يزل ثمة صدى وأثر من أبطال صاموا تحت الحصار، ومن مساكين أبرياء قضوا تحت الركام عطشى وجائعين، فهناك يرقد كل من "أحمد ويوسف وأشرف"، وهناك ترقد كل من "فدوى ومريم"، وأطفال حلموا بالعيد. مثل "فارس ومحمد وأسد"، هؤلاء ستظل ذاكرة الأجيال تحفظ قسماتهم الجميلة جيدا، وسيظل الفلسطيني يقسم بصمودهم وصيامهم، ويقسم بدمهم الذي غلب الفولاذ، وعيونهم التي ناطحت المخارز.
ويقول نزال إن أميركا لم تضع في حساباتها، أن ذراعها الضاربة والمتمردة "إسرائيل"، والتي رأت في حصتها من البرنامج الأميركي فرصة للإفلات من العقال في مثل هذه البقعة النضالية الصغيرة إصافة إلى نزق هذه الإدارة، وسذاجة بصيرتها، أعمياها عن حقيقة المعادلة الفلسطينية الصعبة، وصورا لها المسألة كما لو كانت مجرد تورا وبورا عابرة، في حين شغل صمد الأيام التسعة لهذا المخيم الفقير والصغير، وما تعرض له من جرائم حرب، متزامنا مع الصمود الباسل لحي الياسمينة في نابلس وجدان العالم أجمع واحتل قسطا كبيرا غير متوقع من الاهتمام الدولي على الصعد والمستويات كافة، الرسمية والشعبية والتنظيمية والإعلامية، في وقت كان فيه مد الحق الفلسطيني يصل أصقاع الدنيا، لتصير الكوفية الفلسطينية أكثر شهرة من "البرنيطة" الأميركية المقلمة.
وخلص المؤلف إلى أن أسطورة مخيم جنين، وإن شبهت بـ"ماتسادا"، أو "ستالنغراد"، أو من غيرها من المعارك الكبرى، إلا أن مخيم جنين يحتفظ بملامحها وكينونتها الخاصة، مهما تواضعت، فلكل شعب أساطيره، ولكل أسطورة هوية، وهوية هذه الأسطورة الفلسطينية هي مخيم جنين، أما الحكاية، فقد جاءت في سطور الكتاب ببساطة رواتها، والذين سطروها وعاشوا لحظاتها، وهم لشدة بساطتهم لم يدركوا عظيم ما فعلوا، ولم يدعوا أمام أحد قط، إنهم صنعوا أسطورة شعبهم، وأسهموا في إعادة المد القمعي الكفاحي إلى الشارع العربي بعد أن دحضوا ذريعة "التوازن الاستراتيجي".
يتضمن الكتاب العديد من الصور التي توثق وترصد وحشية هذا الجيش النازي.

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