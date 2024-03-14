Friday, 15 March 2024 07:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزنجبيل.. ما أبرز استخداماته ولماذا يسبب النزيف لفئة من الأشخاص؟

3/14/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يعد الزنجبيل أحد الأعشاب الشهيرة لتعزيز مناعة الجسم، لكنه مثل أي شيء آخر، قد يعود بآثار جانبية على صحة الإنسان. ويساعد الزنجبيل على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة، والانتفاخ، والغثيان، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية". ويتمتع أيضًا بميزة مضادة للميكروبات، ويقي من أمراض فصل الشتاء.
وأشار الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على منصة "إكس"، إلى أن الزنجبيل يتمتع باستخدامات في الطب البديل أيضا.
ومن بين أبرز استخداماته:
- تخفيف أعراض البرد والزكام.
- تخفيف حالات الغثيان والدوار.
- تخفيف آلام الدورة الشهرية.
- تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.
- تنشيط الدورة الدموية.
ولكن، أين تكمن خطورته؟
أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الزنجبيل آمن عند تناوله بالكميات الطبيعية. ولكن، قد يتعرض بعض الأشخاص لخطر النزيف عند تناوله بشكل يفوق الكمية الموصى بها، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أدوية مضادة للجلطات، أو كما تعرف بـ"مسيلات الدم".
ويمكن أن يتسبب استخدام الزنجبيل بكميات زائدة بهذه المشاكل الصحية:
- حرقة في المعدة.
- الإصابة بالإسهال.
- خفض مستوى سكر الدم.
- خفقان القلب.
وفي وقت سابق، أوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية باستهلاك كمية تتراوح بين 2 و4 غرامات من النبتة الطازجة كحد أقصى في اليوم، مشيرة إلى أن 250 غراما من الزنجبيل المطحون يعادل غراما واحدا من الزنجبيل الطازج.

MENAFN14032024000072011014ID1107980233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث