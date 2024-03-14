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علماء: بقع دهنية في خلايا الدماغ تسبب التطور السريع لمرض ألزهايمر

3/14/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- أظهرت دراسة الخلايا الدبقية لدى الأشخاص الأصحاء وحاملي مرض ألزهايمر، أن طفرة APOE4 تسبب ظهور عدد كبير من الحويصلات الدهنية المجهرية في العديد من الخلايا الدبقية الصغيرة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
اكتشف علماء الأحياء الجزيئية من الولايات المتحدة أن طفرة APOE4، التي تسرع تطور مرض ألزهايمر، تساعد في تكوين قطرات دهنية في الخلايا الداعمة للدماغ، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على حماية الخلايا العصبية من تراكم "القمامة" البروتينية فيها.
وجاء في الدراسة: "يتم إنتاج هذه البقع الدهنية عن طريق الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي الخلايا الداعمة للدماغ، استجابة لبروتين "بيتا أميلويد" والبروتينات السامة الأخرى، كما تنتج بعض الخلايا المناعية بقعا دهنية مماثلة استجابة للعدوى البكتيرية. وإن ظهور المزيد من الإخفاقات المناعية الفطرية سيساعد على تطوير أساليب جديدة لمكافحة مرض ألزهايمر".
هذا الاستنتاج توصل إليه فريق من علماء الأحياء الجزيئية الأميركيين بقيادة البروفيسور أنتوني ويس كوراي من جامعة "هارفارد" الأميركية في أثناء دراسة كيفية تأثير طفرة APOE4، التي تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 3-12 مرة، على حياة خلايا الدماغ الداعمة.
وفي الماضي، درس العلماء كيفية تأثير هذه الطفرة على عمل الخلايا العصبية والخلايا النجمية، لكنهم لم يحللوا كيفية تأثيرها على عمل ما يسمى بالخلايا الدبقية الصغيرة باعتبارها أحد أنواع خلايا الدماغ المساعدة، التي تشبه في سلوكها وخصائصها الخلايا البلعمية، وهي أحد أنواع خلايا الجهاز المناعي الفطري.
وإن الخلايا البلعمية، شأنها شأن الخلايا الدبقية الصغيرة، مسؤولة عن مكافحة العدوى، وتلعب أيضا دورا مهما في تنظيف الدماغ من بقايا البروتين والخلايا التالفة والنهايات العصبية غير الضرورية. ويتعطل العديد من هذه الوظائف، كما اكتشف علماء الأحياء، بسبب وجود طفرات في جين APOE.
كما أظهرت دراسة الخلايا الدبقية الصغيرة لدى الأشخاص الأصحاء وحاملي مرض ألزهايمر، فإن ظهور طفرة APOE4 يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الحويصلات الدهنية المجهرية في العديد من الخلايا الدبقية الصغيرة، والتي تستخدم البلاعم نظائرها لمحاربة البكتيريا. في هذه الحالة، فإنها لا تجلب أي فوائد بل تلحق ضررا بالجسم، لأنها تسهم في تطور الالتهاب وتبطئ عملية تطهير خلايا الدماغ من "القمامة" البروتينية.
علاوة على ذلك، أظهرت التجارب التي أجراها علماء الأحياء أن هذه الحويصلات نفسها، دون الخلايا الدبقية الصغيرة، تسهم في تراكم جزيئات بروتين "تاو" التالفة في الخلايا العصبية، وتسرع أيضا موتها الجماعي تحت تأثير العوامل الضارة المختلفة.
ويأمل العلماء بأن يؤدي فهم ذلك إلى ابتكار طرق جديدة لمكافحة مرض ألزهايمر، مما يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى حاملي نسخة أو نسختين من طفرة APOE4.

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