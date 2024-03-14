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في رمضان.. أردنيون يتوحدون بدعوات النصر وتخفيف أوجاع الغزيين

3/14/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- على مدار أكثر من 5 أشهر والحرب على غزة ما تزال تنتهك كل شيء وتحصد المزيد من الأرواح. ويأتي رمضان هذا العام والحزن يلف القلوب والبيوت والأحاديث، فالكبير والصغير يتجه بأنظاره إلى غزة الجريحة والأكف كلها ترتفع نحو السماء بأدعية النصر وفك الكربة عن الأهل هناك.
سياسة التجويع والنزوح والموت بكل أشكاله مستمرا، والتلاحم الإنساني في أوجه وقوفا مع الأهل في غزة. رمضان هذه المرة جاء مختلفا وقلت فيه مظاهر البهجة والزينة التي اعتاد عليها الأردنيون في كل عام، فغزة بوجعها حاضرة على الموائد وفي اللقاءات العائلية وصلاة التراويح وفي كل الأوقات من خلال الدعاء لها والتضرع لله بأن يحميها أرضا وشعبا.
غزة وحدت المشاعر والقلوب على حبها والإيمان بحقها في شهر الخير وهذا ما لمسه أبو جهاد خلال الأيام القليلة الماضية. يقول لم تغب غزة عن وجداننا وضمائرنا ولا سيما في الجمعات الرمضانية مع الأهل والأقارب المشاعر كلها ملتحمة مع وجعهم وتشريدهم وصمودهم والألسنة تنتفض بالدعاء لهم أن ينصرهم الله ويثبتهم.
ويبين أن للصائم دعوة لا ترد عند إفطاره ومن أجل ذلك كانت كل الدعوات من الصغير قبل الكبير لرفع الظلم والحصار عن أهل غزة. أبو جهاد مع عائلته يحرص يوميا ومنذ بداية الشهر الفضيل على التذكير بما تعانيه غزة حتى تبقى القضية راسخة في أبنائه وأحفاده.
بينما أسماء سالم (46عاما) وهي أم لثلاثة أطفال تجد أن رمضان هذا العام فرصة للشعور مع أهلنا المحاصرين في القطاع دون طعام أو شراب حتى وإن لم تكن المعادلة متساوية فنحن على الأقل نصوم لنأكل عند الأذان، لكن في غزة يصومون دون أن يعرفوا موعدا لإفطارهم وما إذا كانوا سيفطرون أم سيكونون شهداء الحق.
وتشير أسماء إلى أنها تهتم بتربية أطفالها على الإحساس بالآخر واحترام وجعه وغزة تستحق منا الكثير لذلك تجد أن رمضان وحد الأدعية والقلوب وكأنه هذه المرة جاء ليقدم دروسا واقعية في التضحية.
وفي هذا الخصوص يبين اختصاصي علم الشريعة الإسلامية الدكتور منذر زيتون، أن رمضان من ميزاته أنه يوحد الشعائر بين المسلمين، بحيث أن الصيام واحد والإفطار أيضا في وقت واحد إضافة إلى أن الناس أمام التعب والجوع والعطش متساوون.
وكا يقول، الهدف من توحيد الشعائر هو فعليا توحيد المشاعر فالإنسان المرفه وغير المرفه يمتنع عن تناول الطعام والشراب، وهذا إشعار إجباري بالغير، إذ إن رمضان يجبرنا أن نشعر بغيرنا من المحرومين والجوعى هذا في طبيعة الحال لا شك، ولذلك من واجبنا في رمضان أن نكثر من الصدقات وتفطير الصائمين حتى نعبر عن شعورنا ليس فقط بالكلام والامتناع عن الطعام والشراب وإنما بإعانة المحتاجين والفقراء ومد يد المساعدة لهم.
"هذا التلاحم الطبيعي، فكيف ونحن أمام حالة لم تسبق مثلها في التاريخ حالة ضد أهلنا وإخواننا في قطاع غزة، وحتى وإن لم يكونوا كذلك هم جيراننا وهم أبناء آدم يعني بيننا وبينهم الإنسانية وإن لم يكونوا حتى مسلمين"، مشيرا زيتون أنهم بالنسبة لنا امتداد تاريخي وجغرافي ولغوي أيضا، ولذلك لا بد أن تكون مشاعرنا تجاههم أكبر وأعمق وأبلغ ولهذا غزة حاضرة في كل لحظة حاضرة في الوجع وفي المعاناة وفي الجوع حاضرة في تفاصيلنا كافة فهم يدافعون عنا عن الأمة عن كرامة المسلمين.
ووفق زيتون، فإن حقوقهم كبيرة جدا لا نستطيع أن نوفيهم إياها، لذلك فلندعوا جميع المسلمين لأن يكثفوا من الدعاء لغزة وأن يجعلوا لهم دعوة قبل الإفطار، كما في الحديث الشريف للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وأيضا مد يد العون لهم من خلال المال والمال هنا بالنسبة لأهل غزة ليس صدقات ولا تبرعات ولا زكوات فقط بل هو جهاد مالي، والقضية ليست تعاطف وكلمات ودعوات القضية يجب أن تكون اقتطاع جزء من أموالنا وإرساله إلى غزة، لأن هناك من يموت جوعا، نحن صائمون وهم صائمون من خمسة أشهر.
ويدعو زيتون كل إنسان لإرسال ما تيسر من المال لإهل غزة ولو القليل لدعمهم وإنقاذهم وتوفير الطعام لهم، فنحن نعلم كم هم محاصرون ومحاربون من الدول الكبرى التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة الإنسان هذه الدعوات سقطت أمام غزة.
ويرى الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أنه ومنذ بداية العدوان الإجرامي الصهيوني على قطاع غزة كان الأردنيون من أوائل الشعوب التي أعلنت مناصرتها ودعمها للأهل والأخوة في القطاع. وقد تمثل ذلك بصور متعددة منها الموقف الرسمي المعلن والذي يدعو إلى وقف هذا العدوان واعتباره جريمة، وكذلك خروج المظاهرات والمسيرات والوقفات الشعبية في مدن وقرى وأرياف وبوادي ومخيمات الأردن، وهي لم تتوقف منذ بداية العدوان حتى الآن.
وكما أقدم الأردنيون على تقديم الدعم المادي والعيني للأهل في غزة، وتبرعوا بدمائهم للجرحى والمصابين. كما تم نقل عدد من الجرحى للعلاج في مستشفيات الأردن. وكانت المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة الشاهد الأكبر على هذا الدعم والمساندة. وكذلك الإنزالات الجوية للمواد الإغاثية والأدوية والمساعدات.
ووفق سرحان، كل ذلك وإن كان الأردنيون يعتبرونه أقل القليل وهو واجب الأخوة إلا أنه تعبير عن أصالة الشعب الأردني والتصاقه بفلسطين وقضيتها. فقوة الأردن هي قوة لفلسطين وقوة فلسطين هي قوة للأردن.
اما أحاديث غزة وهمومها لا تفارق الأردنيين في مجالسهم وهم يتابعون أخبارها أولا بأول، بل يعيشون الحدث بكل تفاصيلها، وبعض الأسر الأردنية لها أقارب في قطاع غزة، استشهد منهم الكثيرون وأصيب بجروح آخرون، إضافة إلى المفقودين. وزاد من المعاناة ضعف الاتصالات وانقطاعها لفترات طويلة مما جعل التواصل صعبا أو متعثرا فزاد من درجة القلق النفسي.
ويبين أن إلغاء مظاهر الفرح في الأعراس والحفلات والتبرع بالتكاليف لأهالي غزة، كان حاضرا، حتى مع طول فترة العدوان فإن مشاعر الأردنيين لم تتغير بل إن وسائل الدعم والمساندة تتجدد وتتواصل.
وفي رمضان شهر الجهاد والصبر والثبات تواصل دعم الأردنيين وغابت الكثير من مظاهر الزينة كنوع من إظهار التأثر وأن هذا العام مختلف عما سبقه من أعوام. بل إن شهر رمضان فرصة أكبر لمزيد من العطاء والمساندة لأهالي غزة. فهو شهر الكرم والجود والتكافل فيه يقدم الإنسان من ماله لمساعدة الآخرين، فتزايدت حملات الدعم في مختلف المناطق.
ولعل ما يميز رمضان هو الإقبال على الله تعالى بالعبادة بصورها المتعددة. والدعاء من العبادات التي لها أهمية كبرى في حياة المسلم لما لها من أثر كبير في رفع البلاء، فهو صلة مباشرة بين العبد وربه. والدعاء متاح للجميع الفقير والغني. وهو مطلوب في الشدة والرخاء. وفق سرحان
ويلفت إلى أنه في رمضان نزيد من دعائنا إلى الله تعالى أن يحفظ إخواننا في غزة وأن يشفي الجرحى ويفرج الكرب. والدعاء متاح في جميع الأوقات، ومن أفضل أوقاته وقت الإفطار، والقنوت في الصلوات وفي صلاة التراويح ووقت السحر، وطوال اليوم، وعند اجتماع الأسرة على الإفطار وفي الإفطارات العائلية حتى تبقى القلوب متصلة مع الخالق وتكون غزة وأهلها ماثلة في القلوب دائما.

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