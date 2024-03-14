Friday, 15 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%3 نسبة الالتحاق بالحضانات.. والإطار الوطني يسعى للتوسع

3/14/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - يسعى الإطار الوطني للحضانات، إلى دعم التوسع في مشاريع إنشاء الحضانات، وسط أرقام تشير إلى أن نسبة التحاق الأطفال بالحضانات لا تتعدى 3 % في عموم أرجاء المملكة.
ويحاول الإطار في مسعاه إلى إنشاء الحضانات بكلف مالية منخفضة، والاستفادة من تسهيلات نظام دور الحضانة لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بإلغاء تجديد الترخيص السنوي، وتسهيل عملية التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب الانتفاع من خدمات الحضانات في البلديات والمؤسسات العامة لأبناء غير العاملين فيها.
وفي هذا الصدد، قالت عضو الفريق التنفيذي لمؤسسة صداقة رندة نفاع لـ"الغد" إن "صداقة" تعمل حاليا على تعميم نموذج حضانات البلديات في المملكة، كواحدة من النماذج الفاعلة التي سيعمل التوسع فيها وتعميمها لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية التي يرتبط تدنيها بشكل أساسي بضعف الالتحاق بحضانات الأطفال.
وناقشت ورشة متخصصة الأسبوع الماضي، بمشاركة منظمة العمل الدولية و"صداقة"، وثيقة محدثة مقترحة للإطار الوطني للحضانات للأعوام 2024- 2026، لغايات وضع خريطة طريق لرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز وصول النساء العاملات إلى رعاية طفولة ذات جودة عالية في الأردن.
ويضم الإطار الوطني إضافة إلى ذلك، كلا من وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية التقنية، ورئاسة الوزراء.
في الأثناء، أوضحت نفاع بالقول، إن "فتح المجال أمام الحضانات في المؤسسات العامة وتحديدا البلديات لأبناء المجتمع المحلي المحيط، سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص مشاركة المرأة اقتصاديا، على أن تكون هناك على الأقل حضانة في كل بلدية."
ونوهت نفاع بأن نسبة التحاق الأطفال اليوم في الحضانات لا تتعدى 3 % في المملكة.
ويسعى الإطار الوطني للحضانات الذي يضم "صداقة" ومنظمة العمل الدولية وعدد من الجهات المعنية، إلى تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بعمل المرأة وعمل قطاع الرعاية والعاملات في هذا القطاع، وفقا لنفّاع، من خلال أيضا تقديم حوافز ضريبية للحضانات والتي هي اليوم غير متوفرة.
وقالت: "هناك عدة مقترحات في هذا الجانب، من بينها اقتراح تأسيس صندوق دعم لقطاع الرعاية وتقديم خدمة نوعية مستدامة للأطفال، إضافة إلى مهننة قطاع الرعاية الذي يحتاج إلى تعزيز مهارات العاملين فيه خاصة من الخريجين الجدد، والعمل على مواءمة متطلبات سوق العمل والتخصصات الجامعية".
وأضافت أن عملنا مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يتم من خلال توضيح مسار هذه المهنة وحصر الكفايات الوظيفية لمهنة قطاع الرعاية، واعتماد بنك اختبارات للمهنة لإصدار شهادات مزاولة مهنة وتحديد الأجور للعاملات في هذا القطاع.
ولغايات رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، لتوازي نظيراتها في القطاعات الأخرى، لا بد من تخفيف العبء الرعائي على النساء بشراكة مع مؤسسات الدولة كافة، والتعامل مع الحضانات وقطاع الرعاية كقطاع "رديف" كمنظومة متكاملة على مستوى، ومن خلال الدعم المباشر للنساء العاملات وأسرهن وإقرار حوافز ضريبية وغير ذلك، بحسب مشروع "صداقة".
وفي إطار توسيع الحمايات الاجتماعية، تعمل "صداقة" على توسيع برنامج صندوق الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال برنامج "رعاية" المتعلق بدعم المرأة العائدة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، عبر بدفع جزء من تكاليف الحضانة، إضافة إلى برنامج موجه لدعم الكلف التشغيلية للحضانات ذاتها، وهما برنامجان تم إطلاقهما بموجب تعديلات طرأت على المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي في فترة جائحة كورونا.
وأكدت نفاع في هذا السياق، مطالبة "صداقة" التي تأسست العام 2012 بتمديد مدة الأشهر الستة المتعلقة بالبرنامج الأول، وأيضا تخفيف القيود على البرنامج الثاني وزيادة موارده ومنافعه لدعم الحضانات المنزلية والبلديات والجمعيات، وألا يقتصر على دعم الحضانات الخاصة.
وبينت أن الهدف في المرحلة المقبلة هو زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء بما نسبته 20 % بحلول العام 2026، وزيادة عدد الحضانات المسجلة إلى 2000 في العام نفسه.
ويجري فريق صداقة جولات ميدانية مكثفة، على عدد من بلديات المملكة لإبرام تفاهمات معهم حول إنشاء حضانات لخدمة المجتمع المحلي.

MENAFN14032024000072011014ID1107980229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث